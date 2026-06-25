SNSで20万回以上表示され1.4万「いいね」を集めているのは、ゴミ捨て場から保護された猫の姿。投稿には、SNS民から「猫さんに選ばれましたね～」「SOSが上手に言えたのですね」などのコメントが届いています。

【動画：『ゴミ捨て場にいた野良猫』と目が合った結果…30分後の急展開と『現在の様子』】

ゴミ捨て場にいた猫

Threadsアカウント「siamsume」に投稿されたのは、たくさんの猫と暮らしているという投稿主さんがおうちの前のゴミ捨て場で見かけた猫ちゃんの姿。なんと、目が合った瞬間に猫ちゃんのほうからすり寄ってきたとのことです。

何かを訴えるかのように必死に鳴く猫ちゃんに、投稿主さんはすぐに水とごはんを用意。やはりおなかが空いていたようで、勢いよく食べ始めたといいます。そして、驚くべきことにわずか30分で保護できたのだそうです。

あっという間に家猫に

おうちに迎え入れてから、わずか3日で先住猫たちとも仲良くなった猫ちゃん。「りぶちゃん」という可愛い名前をもらい、投稿主さんにも他の猫ちゃんたちからも可愛がられ、幸せに暮らしているといいます。

普段は野良猫を見ないとのことで、もしかしたらりぶちゃんはわざわざ投稿主さんを頼っておうちを訪れた可能性も…？それなら、目が合ってすぐに声をかけてきたのも納得です！現在もおしゃべりな甘えん坊ちゃんとのことですよ。

ずっとのおうちにたどり着いたりぶちゃんの投稿には「優しい目になりましたね」「お家もお友達も見つかって良かったねえ」など温かいコメントもたくさん集まっていました。

Threadsアカウント「siamsume」には、個性豊かな6匹の猫ちゃんたちが仲睦まじく暮らす様子が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「siamsume」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。