猫への『かわいそう』という思いが招くトラブル4つ

1.手術を避けた結果、問題行動や望まない妊娠につながる

避妊・去勢手術は、ほとんどの飼い猫が通る道。しかし「痛そう」「室内飼いの猫に必要なの？」という思いから、手術をためらう飼い主さんもいるかもしれません。

ただ、長期的に見れば、発情のたびに繁殖本能が満たされないストレスを抱え続けたり、望まない妊娠や問題行動につながったりする可能性があります。

そのため、一時的な負担だけではなく、その後の猫の健康や暮らしに目を向けることが大切です。

2.欲しがるだけ与えて、肥満を招く

「もっと食べたい」という猫のおねだりに応えてあげれば喜んでくれるため、我慢させる方がかわいそうと感じることもあるでしょう。

しかし、食事量を適切にコントロールすることも、飼い主さんの使命なのです。肥満は病気のリスクを高め、後から食事制限が必要になったときに、猫の大きなストレスにもなります。

目の前の満足を優先するより、適切な量の食事を続けながら健康に暮らすことが、結果的に猫の幸せにつながるはずです。

3.安易な多頭飼いが、かえってストレスになる

「1匹でお留守番は寂しいはず」と考え、深く考えずに新しい猫を迎えようとするのは、実は注意が必要です。ここでいう「深く考えずに」とは、猫同士の相性や先住猫の性格への配慮が不足している状態のことです。

多頭飼いでは、段階を踏んで対面させることが大切とされており、必ずしも猫同士が仲良くなれるとは限りません。相性によっては、かえってストレスを感じてしまう場合もあります。

猫の性格や関係性に配慮しながら慎重に進める姿勢こそが、穏やかな多頭飼いにつながっていきます。

4.外に出したことが、思わぬ危険につながる

世界各国での猫の暮らしをみていると、外でのびのびと過ごす姿も多く見られます。しかし、その国ごとに猫を取り巻く環境は異なっており、そのまま日本に当てはめて考えるのは適切とはいえません。

交通事故や感染症といった、命に関わるトラブルが起きている現実があります。自由にさせようとしたつもりが、逆に「かわいそう」な事態を招いてしまうのです。

猫の安全を守るための飼い方を、改めて考えてみましょう。

本当に猫のためになる関わり方とは

「この行動は、本当に猫の未来を守ることにつながるか？」という視点で関わることを意識しましょう。

好きなだけごはんを食べられたり、好きなように外へ出られたりすれば、その瞬間は猫を満足させてあげられるかもしれません。

しかし、その場の満足を優先した結果、病気や事故といったトラブルにつながることもあります。

また、かわいそうかどうかを適切に判断するには、猫の習性への理解も欠かせません。たとえば「猫はもともと単独行動をする生き物だから、必ずしもひとりが寂しいとは限らない」というのを知っていれば、思い込みではなく、猫を思いやった多頭飼いが実現できるはずです。

判断が難しい場合は、獣医師さんに頼るなど、プロのアドバイスを積極的に活用しましょう。

まとめ

猫を「かわいそう」と思う優しさからの行動が、ときに命にかかわるトラブルに発展してしまうことがあります。

大切なのは、猫という生き物を正しく理解したうえで「本当に猫のためになるのか？」を考えて判断することです。

目先の満足ではなく、未来の幸せを守ることが真の優しさであり、猫と末永く幸せに暮らしていくための一歩になるでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)