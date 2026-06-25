メキシコGKオチョアがチェコ戦の終盤に出場

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日からグループリーグ最終戦がスタートし、A組ではメキシコ代表がチェコ代表と対戦。

メキシコは2-0でリードした終盤に6度目のW杯となるGKギジェルモ・オチョアが今大会初出場を果たしている。

メキシコは後半10分にDFマテオ・チャベスのゴールで先制し、同16分にはFWフリアン・キニョーネスのゴールで追加点。グループ首位通過に大きく近付いたなか、同32分にGKラウール・ランヘルに代えてオチョアが投入された。

現在40歳のオチョアは2005年にメキシコ代表デビューを果たし、2006年のドイツW杯で初めてW杯メンバーに選出されると、今大会まで6大会連続で選出。メキシコ代表の象徴的な選手として長年、プレーしてきた。

今回はグループ首位突破が濃厚となったこともあり、出場の機会が巡ってきたオチョア。レジェンドの登場に、SNSでは「オチョアすげぇなぁ」「会場のボルテージめっちゃあがってるな！」「待ってました！」「まだオチョアいるのか鉄人過ぎるだろw」「チェコとしては屈辱だろうなぁ」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）