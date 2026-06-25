

DOZAN11 aka 三木道三、LUNA SEAⒸテレビ東京

テレ東では、6月28日夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026 夏 」を放送。出演アーティスト第３弾としてDOZAN11 aka 三木道三、LUNA SEAの出演が発表された。

2014 年の放送開始から今回で 16 回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送でお届け。（※一部事前収録あり）MC を深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。

■ドラム真矢の魂と共に。LUNA SEA、真矢 旅立ち後 初のテレビ出演

今年２月、惜しまれつつもこの世を去ったドラム真矢さん。

彼と共に歩んできた誇りを胸に、LUNA SEA がその想いを連れて、旅立ち後 初となるテレビ出演を果たす。

90年代を席巻した伝説的ヒット曲「STORM」「I for You」の珠玉のメドレー、そして真矢の遺志を継ぐ

最新曲「FOREVER」をフルサイズでテレビ初披露。

■6月28日（日）16:55〜17:15『テレ東音楽祭 2026 初夏』放送決定！

日向坂 46 五期生による音楽番組初パフォーマンス、大注目の ROIROM、「新劇場版☆ケロロ軍曹」のオープニング曲を披露する ano & 粗品など、豪華ラインナップでお届け。

■強力なゲストが番組をバックアップ！

昨年に引き続き、お笑い芸人・ニューヨークが軽快なトークで番組を盛り上げる。また、河合郁人が福岡からの中継に緊急参戦する。

■裏生配信チャレンジ企画

昨年大反響を呼んだ DOZAN11 aka 三木道三によるチャレンジ企画を裏生配信。

今年はどのようなチャレンジを見せてくれるのか。予測不能な生配信に期待。

■テレビ東京 新人アナウンサー2名がデビュー

鈴木芹里乃アナ・北川莉央アナがフレッシュな姿で中継現場を担当する。

【第1弾出演アーティスト】※50音順

IMP.、相川七瀬、ano、Aぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、鈴木亜美、DA PUMP、知念里奈、超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）、TRF、中西保志、乃木坂46、hitomi、FRUITS ZIPPER、マーク・パンサー、MAX、観月ありさ、南野陽子、宮沢和史、モナキ

【第2弾出演アーティスト】※50音順

赤井英和、アグネス・チャン、麻倉未稀、石井明美、いしだ壱成、伊東歌詞太郎、aespa、大久保伸隆（ex.Something ELse）、小野正利、辛島美登里、河口恭吾、Kis-My-Ft2、KEY TO LIT、楠瀬誠志郎、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、酒井法子、SATSUKI（元 ZOO）、THE 虎舞竜、澤田知可子、JI BLUE、ZIGGY、SHAZNA、鈴木亜美、千堂あきほ、仙道敦子、高嶋政伸、武田鉄矢、Tama（Hysteric Blue）、TRF、中島健人、永井真理子、長渕剛、西田ひかる、PERSONZ、バブルガム・ブラザーズ、早見優、hitomi、B.B.クィーンズ、FIELD OFVIEW、マーク・パンサー、松本伊代、観月ありさ、森若香織（GO-BANG’S）、吉田栄作、LINDBERG

【第3弾出演アーティスト】※50音順

DOZAN11 aka 三木道三、LUNA SEA