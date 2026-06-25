ヘラクレスオオカブトに触れる夏の2日間！ 『世界のクワガタ・カブト大集合！』

記事ポイント 7月18・19日、ノルン水上スキー場で親子体験イベント開催希少「ミヤマクワガタ雌雄同体」標本を特別展示クワカブソムリエ常駐で初心者も当日から飼育開始可能 7月18・19日、ノルン水上スキー場で親子体験イベント開催希少「ミヤマクワガタ雌雄同体」標本を特別展示クワカブソムリエ常駐で初心者も当日から飼育開始可能

月夜野きのこ園が、親子で自然や生き物に触れる体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合！』を2026年7月18日（土）・19日（日）の2日間、群馬県みなかみ町の「ノルン水上スキー場」にて開催します。

昆虫教室や展示即売会、希少標本の特別展示など、カブトムシ・クワガタムシ好きな子どもと保護者が丸一日楽しめるプログラムが用意されています。

『世界のクワガタ・カブト大集合！』

日時：2026年7月18日（土）・19日（日）9:30〜16:00場所：ノルン水上スキー場（群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139）アクセス：関越自動車道「水上IC」より車で約10分参加費：大人・中学生以上 500円、小学生 300円、未就学児 無料（税込）主催：世界のクワガタ・カブト大集合！実行委員会（月夜野きのこ園）

月夜野きのこ園は、群馬県みなかみ町を拠点に1992年創業のきのこ生産・販売から出発し、菌床技術を応用したクワガタ・カブトムシ向け飼育用品の製造・販売にも取り組む企業です。

みなかみ町を「クワガタ・カブトムシの聖地」として発展させることが地域連携の理念。

この夏休みイベントもその一環として毎年開催されています。

都市化やデジタルゲームの普及により、子どもたちが自然や昆虫と触れ合う機会は年々少なくなっています。

このイベントは、クワガタやカブトムシを通じて親子で「驚き」や「発見」を共有し、自然への関心を育むことが目的です。

ふれあいコーナー

大人気のヘラクレスオオカブトの成虫や、普段なかなか見ることのできない巨大な幼虫に直接触れられます。

会場内には「巨大ヘラクレスオブジェ」も設置されており、記念撮影スポットとして利用できます。

カブトムシ・クワガタムシ以外にも、大きなムシ・きらびやかなムシ・変わった形のムシなど、珍しい昆虫が多数展示されています。

Shihoとちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」（7月18日）

7月18日（土）は、飼育担当のShihoと月虫ちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」が開かれます。

各日午前・午後の2部制で実施されます。

「虫はちょっと苦手…」という保護者でも、子どもと一緒に安心して参加できるプログラムです。

採集や飼育の基本を分かりやすく学べます。

ミヤマ仮面＆クワガタ忍者による「昆虫教室」（7月19日）

7月19日（日）は、特別ゲストのミヤマ仮面＆クワガタ忍者が登場し、笑いと学びがたっぷりの「昆虫教室」が行われます。

こちらも各日午前・午後の2部制です。

採集や飼育のコツをエンターテインメント形式で楽しく学べるプログラムで、子どもが夢中になれる内容になっています。

目玉企画：Shiho採集個体「ミヤマクワガタ雌雄同体」特別標本展示

今回の目玉企画として、Shihoが実際に採集した「ミヤマクワガタ雌雄同体個体（47mm）」の標本を特別展示します。

雌雄同体は自然界で極めてまれな個体であり、本イベントでしか見られない展示です。

ヘラクレスオオカブトなど世界の昆虫も集結しており、標本・生体あわせてクワガタ・カブトムシ愛好家にとって見応えのある展示が揃っています。

展示即売会と会場の様子

専門知識を持った「クワカブソムリエ」が常駐し、初心者への虫の選び方・育て方をアドバイスクワガタ・カブトムシの生体や飼育用品の購入が可能みなかみ町の地元飲食店が飲食ブースに出店

展示即売会では「クワカブソムリエ」が会場に常駐し、初めて虫を飼う人でも虫の選び方から育て方まで丁寧にアドバイスを受けられます。

生体と飼育用品をその場で購入でき、当日からすぐに飼育をスタートできます。

飲食ブースにはみなかみ町の地元飲食店が出店し、食事やデザートを楽しめます。

家族でゆったりと過ごせる休憩スペースもあります。

会場となるノルン水上スキー場は関越自動車道「水上IC」から車で約10分の立地で、夏の群馬・みなかみ観光とあわせて訪れやすい環境です。

ヘラクレスオオカブトとの触れ合い、希少な雌雄同体標本の観察、プロによる昆虫教室と、親子で昆虫の世界に丸ごと浸れる2日間を体験できます。

『世界のクワガタ・カブト大集合！』の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はいくらですか？

A. 大人・中学生以上は500円、小学生は300円、未就学児は無料（税込）です。

Q. イベントはどこで開催されますか？

A. 群馬県みなかみ町のノルン水上スキー場（群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139）で開催されます。

関越自動車道「水上IC」から車で約10分です。

Q. 昆虫教室は両日同じ内容ですか？

A. 内容が異なります。

7月18日（土）はShihoと月虫ちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」、7月19日（日）はミヤマ仮面＆クワガタ忍者による「昆虫教室」がそれぞれ午前・午後の2部制で行われます。

Q. 虫の購入はできますか？

A. クワガタ・カブトムシの生体や飼育用品の購入が可能です。

クワカブソムリエが常駐しており、初心者でも選び方から飼育方法まで相談できます。

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