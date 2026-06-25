女優の波瑠が２５日、東京・銀座のアートアクアリウム美術館ＧＩＮＺＡで「夏のアートアクアリウム２０２６―金魚と巡る、日本の夏―」開催記念イベントを行った。

朝顔の柄に、金魚の模様をあしらった帯を結んだ涼やかな浴衣で登場。１０年ほど前に都内のアートアクアリウムを訪れており「（当時より）さらにパワーアップしている。水槽一つ一つがとても緻密（ちみつ）にデザインされているし、照明も素晴らしい。仕事終わりに来たら癒やされる。いつまでも見ていられます」とほほ笑んだ。

夏の思い出について「下町育ちで、必ず行く縁日があった」と回想。最近は、おいとめいの行事で盆踊りを見るのが“推し活”だそうで「シャッターを押す手が止まらない。家族の思い出が増えるのは楽しいので、いつまで遊んでくれるのかなと思って眺めてます」と笑った。

１７日には３５歳の誕生日を迎えたばかりで、金魚をイメージしたケーキとぬいぐるみをプレゼントされ笑顔。幸運を祈って引いた「金魚みくじ」は中吉で、「早寝早起きを頑張りたい」と意気込んだ。

暑い夏を過ごす上で「自分自身が健康であることが何より。体も心も健康でまた一年頑張りたい」。一足早い七夕の願いごととして「雨が多いので、たくさん晴れてください。じめじめしているのが大の苦手で、カラッと晴れてほしい」と願った。