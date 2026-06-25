【ＮＰＢ今日の見どころ】西武の３年目左腕・武内が５連勝なるか ３年目までに５連勝以上複数回マークなら多和田以来
☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天＝前田健、西武＝武内
楽天に２連敗中の西武は現在４連勝中の左腕・武内が先発する。武内は勝利投手となれば、ルーキーイヤーの２０２４年以来、２度目の５連勝となる。
西武で新人から３年以内に５連勝以上を複数回は５６年デビューの稲尾和久（５６年８連勝、５連勝、５７年２０連勝、５８年８連勝、９連勝）の５度が最多。直近ではルーキーイヤーから３年連続３度の多和田真三郎（１６年５連勝、１７年５連勝、１８年６連勝）以来となる。左腕では２、３年目で２度の三井浩二（０２年９連勝、０３年５連勝）以来となる。
３連敗は是が非でも避けたい一戦。３年目の左腕に期待がかかる。
（その他のカード）
☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・バンテリンドーム）中日＝中西、ＤｅＮＡ＝平良
☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝大竹、ヤクルト＝奥川
☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田純、オリックス＝高島
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順