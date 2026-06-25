◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第３戦 南アフリカ１―０韓国（２４日、モンテレイ競技場）

１１大会連続１２度目出場の韓国（ＦＩＦＡランク２５位）は、４大会ぶり４度目出場の南アフリカ（同６０位）に０―１で敗れ、２連敗を喫した。

引き分けでも１次リーグ突破が決まる韓国は、前半を０―０で折り返す展開。今大会初めて先発を外れたエースＦＷ孫興民（ソン・フンミン、ロサンゼルスＦＣ）が後半開始から途中出場した。

だが、後半１８分に左クロスから相手ＭＦマセコにＤＦの股を通す左足シュートを決められ、先制ゴールを許した。韓国は孫が３戦連続で無得点に終わるなど、最後までゴールを奪えなかった。

Ａ組は開催国のメキシコが初戦から２連勝した時点で首位突破が決定。２位の韓国は、南アフリカに引き分け以上で２位通過が決まる一戦で敗れた。同時刻にチェコがメキシコに敗れたため、韓国は４位敗退こそ免れたが、勝ち点３のままで３位に転落。２大会連続の決勝Ｔは他組の結果を待つことになった。

◆韓国（１１大会連続１２度目） ＦＩＦＡランク２５位。Ｗ杯は自国開催の０２年大会で４位が最高成績で、１０年と２２年に１６強。かつて柏でプレーした洪明甫（ホン・ミョンボ、５７）が１４年大会以来２度目のＷ杯で指揮を執る。主な選手はＦＷ孫興民（ロサンゼルスＦＣ）、ＭＦ李剛仁（パリＳＧ）。アジア３次予選はＢ組で６勝４分けの１位突破。予選成績は１１勝５分。首都はソウル。人口は約５１００万人。