◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第３戦 南アフリカ１―０韓国（２４日、モンテレイ競技場）

４大会ぶり４度目出場の南アフリカ（ＦＩＦＡランク６０位）が、１１大会連続１２度目出場の韓国（同２５位）を１―０で下した。今大会初勝利を飾り、決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

南アは前半３０分、ＭＦムバタの強烈な左足ミドルシュートを相手ＧＫ金承奎にはじかれ、こぼれ球に反応したＦＷマクゴバのシュートは金にキャッチされた。

０―０の後半１８分、左クロスからＭＦマセコがペナルティーエリア中央右から相手の股を通す左足シュートを決め、先制ゴールを奪った。

７４歳のブルース監督が率いる南アは、初戦で開催国メキシコに０―２で敗れ、第２戦はチェコに１―１ドロー。第３戦で格上の韓国から今大会初白星を飾った。１９９８年の初出場から４度目の出場で、悲願の決勝Ｔ進出を決めた。

◆南アフリカ（４大会ぶり４度目）ＦＩＦＡランク６０位。自国開催の２０１０年以来の出場。１次リーグ突破経験はない。元ベルギー代表のウーゴ・ブロース監督（７４）が２１年から指揮。バーンリーＦＷフォスターを軸に得点を狙う。アフリカ予選Ｃ組を５勝３分２敗で１位通過。首都はプレトリア。人口は約６４００万人。