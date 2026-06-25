◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第３戦 チェコ０―３メキシコ（２４日、メキシコシティー競技場）

すでに１次リーグ（Ｌ）１位突破を決めている開催国のメキシコが、チェコを２―０で下した。チェコは１分け２敗の勝ち点１で４位となり敗退が決まった。

メキシコがホームで強さを見せつけた。前半は１次Ｌ突破へ勝利しかないチェコの攻勢もあり無得点で折り返した。後半に入るとギアが上がり、１０分に今大会初出場のＭ・チャベスがセンターサークル付近からドリブルで一気に駆け上がり、ＧＫとの１対１を冷静に見極め左足で流し込んだ。さらに６分後、スルーパスに抜け出したサンチェスのシュートが一度はＧＫに防がれたが、こぼれたボールを詰めていたキニョネスが押し込み、リードを一気に２点に広げた。試合終了間際にもゴールを決め３―０の完勝となった。

後半３３分には、６大会連続でメンバー登録された４０歳のＧＫオチョアが大歓声に迎えられ感極まった表情で登場。今大会限りでの代表引退を示唆している大ベテランが、最後までゴールマウスを割らせなかった。

メキシコは１８度目の出場で初めて１次Ｌを３連勝で突破。１９７０年以来の全３戦完封勝ちと完全に勢いに乗り、決勝トーナメントに駒を進めた。