4つの恐怖が繋がる没入型お化け屋敷！「神戸ホラーコレクション2026」

記事ポイント 4種類のお化け屋敷が1会場に集結し、それぞれの物語がすべて繋がっている暗闇・ルーム・追跡・サウンドと、異なる恐怖の形を体験できる三宮オーパ2にて2026年7月11日から9月23日まで開催 4種類のお化け屋敷が1会場に集結し、それぞれの物語がすべて繋がっている暗闇・ルーム・追跡・サウンドと、異なる恐怖の形を体験できる三宮オーパ2にて2026年7月11日から9月23日まで開催

エス・プランニングは、2026年7月11日（土）から三宮オーパ2（5階特設会場）にて、夏季限定ホラーイベント「神戸ホラーコレクション2026」を開催します。

4種類のお化け屋敷が1つの会場に集結し、参加者が事件の当事者として恐怖の世界へ足を踏み入れる体験型ホラーイベントです。

それぞれ独立した恐怖を描く4つの物語はすべて繋がっており、呪われた物語の真相へと近づいていく没入感を味わえます。

「神戸ホラーコレクション2026」

イベント名：神戸ホラーコレクション2026会場：三宮オーパ2（5階特設会場）開催期間：2026年7月11日・12日、2026年7月18日〜9月23日営業時間：11:00〜20:00（最終受付19:30）料金（税込）：タブー 1,200円／ダークネス 1,200円／ヴィレッジ 1,500円／ドールズ 1,200円／4つセット割 4,500円

「神戸ホラーコレクション2026」は、4つの異なるお化け屋敷を巡りながら一つの物語の真相に迫る体験型ホラーイベントです。

エス・プランニングは「怖いは、楽しい」をモットーに本格的な体験型お化け屋敷のプロデュースを手がける企業で、神戸・広島・大阪など全国各地でホラーアトラクションを展開しています。

4つのお化け屋敷はそれぞれ独立した恐怖の物語を描いていますが、そのすべてが繋がっています。

参加者は事件の当事者として恐怖の世界へ足を踏み入れ、呪われた物語の真相へと近づいていきます。

ストーリーが繋がっている複数のお化け屋敷を1つの会場で体験できる、全国的にも珍しいホラーイベントです。

暗闇、音、空間、そして人間そのものと、それぞれ異なる恐怖の形を備えた4種類のアトラクションが揃っています。

ホラーファンはもちろん、友人同士やカップル、ファミリー層まで幅広く楽しめるイベントとして企画されました。

「タブー」--ルーム型お化け屋敷

「タブー」は閉ざされた空間で進行する禁忌の物語を体験するルーム型のお化け屋敷です。

狭い空間を利用した恐怖が展開され、密室の緊張感と逃げ場のない圧迫感が体験者を追い詰めます。

禁じられた場所、触れてはいけない秘密に足を踏み入れた参加者は、好奇心から「タブー」を破ったことで恐ろしい呪いへと巻き込まれていくのです。

狭い空間の中で積み重なる恐怖が、息のつけない体験を生み出していきます。

「ダークネス」--暗闇型お化け屋敷

「ダークネス」は光のない世界で恐怖が襲いかかる暗闇型のお化け屋敷です。

視覚が遮断されることで想像が恐怖を増幅させる、独特の体験が広がっています。

「あの化け物はなんだったのだろうか……ただ分かっているのはここにいてはダメだということ」--暗闇の中、壁を頼りに僅かな光を追いながら進む極限の緊張感があります。

見えないからこそ音や気配がそのまま恐怖へと変わる、視覚を奪われた環境ならではのアトラクションです。

「ヴィレッジ」--ウォークスルー型お化け屋敷

「ヴィレッジ」は足を踏み入れてはいけなかった村を舞台にしたウォークスルー型のお化け屋敷です。

家から逃げる参加者に恐怖が次々と降りかかります。

村人たちは異様な儀式を繰り返し、訪れた者を決して帰そうとしません。

化け物からの追跡を逃れながら村の出口を目指して前へ進み続けるスリルが連続します。

移動しながら体験するウォークスルー形式ならではの追跡感と緊迫感があります。

「ドールズ」--サウンド型お化け屋敷

「ドールズ」は耳元で物語が進行するサウンド型のお化け屋敷です。

聴覚を軸に構成された恐怖演出で、聞くだけでは終わらない体験が待っています。

村から逃れるために逃げ込んだ場所は、無数の人形が並ぶ不気味な部屋。

そこには「足りない一体」を探し続ける人形たちがいます。

参加者は最後の一体として迎え入れられようとしている--音と人形が絡み合う独自の世界観に引き込まれます。

暗闇の中で音に怯え、密室で呪いに巻き込まれ、村の追跡から逃げ回り、人形の部屋へと迷い込む--4つの恐怖は形を変えながら、一本の呪われた物語へと繋がっています。

それぞれの館を巡るたびに真相が解き明かされていく、ホラー映画の主人公になれる体験が三宮で待っています。

「神戸ホラーコレクション2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 神戸ホラーコレクション2026はどこで開催されますか？

A. 三宮オーパ2の5階特設会場で開催されます。

開催期間は2026年7月11日・12日および7月18日〜9月23日。

営業時間は11:00〜20:00（最終受付19:30）となっています。

Q. 4つのお化け屋敷をすべて体験する場合の料金はいくらですか？

A. 4つセット割で4,500円（税込）でご利用いただけます。

個別料金はタブー・ダークネス・ドールズが各1,200円、ヴィレッジが1,500円となっています。

Q. 4つのお化け屋敷の物語はそれぞれ独立していますか？

A. 各お化け屋敷はそれぞれ独立した恐怖の物語を描いていますが、4つの物語はすべて繋がっています。

参加者は事件の当事者として呪われた物語の真相へと近づいていく体験ができます。

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