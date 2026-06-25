元ＴＯＫＩＯの山口達也さん（５４）が自身のインスタグラムを開設し、近影をアップした。

２４日に一発目の投稿。「山口達也です Ｉｎｓｔａｇｒａｍ始めました」と伝えた。「操作に苦戦中…」と慣れない様子。「コチラでも宜（よろ）しくお願いします」とメッセージを寄せた。

２３日にはＸで「ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを始めます」と発表し「山口達也チャンネル」を開設。ＳＮＳでの発信を本格化させている。

インスタグラムの初回投稿では、外食先の写真をアップ。テーブルにはガパオライスが置かれている。山口さんはサングラスを手に持ち、キャップを被った姿でカメラに向かってにっこりとほほえんだ。

コメント欄には「山口達也さんおかえりなさい。ＹｏｕＴｕｂｅ登録したり、インスタをフォローしました」「活力みなぎる山口くんの姿が、またいろんな形で見られるなんて！！」「インスタまで！嬉しいです！新しいことに挑戦してる山口くん、かっこいいです」「元気そうで何よりです！投稿楽しみにしてます！応援してます」「かっこいい」と感想が。

ネット上でも「マジで！？すぐフォローしに行くよ！」「えぇー！！インスタも。精力的に活動してくれる、兄ぃ姿が素敵すぎる」と反響が。また顔が昔よりもほっそりしたようにも見え「痩せたなぁ」の声も寄せられた。

山口さんは２０１８年５月、不祥事によりＴＯＫＩＯから脱退し、ジャニーズ事務所（当時）との契約を解除。２０年９月には酒を飲んでバイクを運転したとして、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕された。２３年３月には「株式会社山口達也」の設立を発表。現在は飲酒とアルコール依存症などに関する講演活動を行っている。プライベートでは２４年１１月に一般企業に勤める会社員と再婚した。

山口さんが８年前に脱退したＴＯＫＩＯは２０２５年６月２５日に解散した。