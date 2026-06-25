炭火から液体窒素まで東海の食を再編集！ 「セトレ キャナル 名古屋」

記事ポイント セトレ キャナル 名古屋が2026年6月18日に東海初進出炭火1,000度〜液体窒素マイナス196度の温度差を一皿で表現愛知の森の間伐材サウナで地域資源を体感 セトレ キャナル 名古屋が2026年6月18日に東海初進出炭火1,000度〜液体窒素マイナス196度の温度差を一皿で表現愛知の森の間伐材サウナで地域資源を体感

ホロニックは、東海地区初進出となる体験型ホテル「セトレ キャナル 名古屋」を2026年6月18日に開業しました。

「中川運河から、未来を編む滞在」をコンセプトに、東海の食材・森の恵み・植物・アートを滞在体験へと昇華した施設です。

名古屋駅から徒歩15分、ささしまライブ駅から徒歩5分の中川運河沿いに位置します。

「セトレ キャナル 名古屋」

開業日：2026年6月18日(木)所在地：愛知県名古屋市中川区運河町2番7号-2アクセス：名古屋駅から徒歩15分、ささしまライブ駅から徒歩5分客室数：24室（地上3階建て）レストラン席数：26席

セトレは、「その土地らしさ」を軸に地域の生産者・文化・風土と向き合い、地域資源を編集して発信するコミュニティホテルブランドです。

2005年に神戸市垂水区で誕生し、兵庫・滋賀・長崎・奈良など関西・西日本を中心に5施設を展開してきました。

今回の進出先は、名古屋の発展を長く支えてきた中川運河。

かつて物流と産業を担ったこの水辺を舞台に、過去と未来、日常と非日常が交差する拠点として誕生した施設です。

東海の食材・森の恵み・植物・アート・人の技術が滞在体験へと昇華されており、ホテルそのものが旅の目的地となる設計になっています。

「NAKAGAWA CANAL DOORS」と中川運河

「セトレ キャナル 名古屋」は、中川運河再生プロジェクトの象徴的な施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」のなかに位置しています。

水と緑、やわらかな風、移ろう光に包まれた環境で、都市にありながら自然と呼吸を合わせるような時間を過ごせます。

この水辺に寄り添う時間が、地域・社会、そして地球の未来へと想いを巡らせるきっかけとして設計された施設です。

夜景が映える水辺のリトリート

名古屋駅から徒歩圏にありながら、都市の喧騒から距離を置いた水辺のリトリート。

日常を切り離す静かな時間が、ここには広がっています。

夜になると中川運河の水面に光が揺れ、昼とはまた異なる表情を見せます。

その静けさは、都市にいることを忘れさせるほど。

サウナと半屋外浴場、「Mio Terrace」が備わり、焚火のゆらぎと木々の影に包まれながら、ただ座る・眺める・語らうといった時間が楽しめます。

慌ただしい日常を手放し、自分自身へと還るひとときになるでしょう。

火と温度で再編集するカウンターガストロノミー

レストランのテーマは「熱源」「温度帯」「香り」の3つ。

炭火による約1,000度の高温から、液体窒素によるマイナス196度の冷温域まで、温度の変化をひとつのコースの中で表現するカウンターガストロノミーです。

オープンキッチンを囲む26席のカウンター席では、炭床から立ち上る香りや熱を間近で感じながら、料理が仕上がっていくライブ感を体験できます。

名古屋コーチンを目の前で捌いて提供する演出や、異なる温度帯と調理法で仕上げた源氏和牛の食べ比べなど、五感を刺激するコース構成になっています。

火入れや温度、香り、料理人との対話を通して東海の食文化や記憶を再編集した、この場所でしか味わえない食体験です。

郷土料理の再現を目的とせず、愛知の食材を新たな文脈で提示するスタイルが「セトレ キャナル 名古屋」のレストランの軸になっています。

「植物と暮らす」garageプロデュースのコンセプトルーム

ホテル1階には、愛知県豊橋市を拠点にグリーン＆インテリアショップ「garage」「Rust」「noni」を展開するガレージとの協働によるコンセプトルームがあります。

3ブランドの世界観をそれぞれ2室ずつ、全6室で展開しています。

エントランスから客室エリアへ足を踏み入れると、ダイナミックな植物と自然素材が広がり、植物が生み出す生命力と光が空間に豊かな表情を与えます。

植物やインテリアを通して「植物と暮らす」という価値観を体験できる空間です。

中川運河の穏やかな風景とともに、心と身体を静かにほどく時間が過ごせます。

アーティスト仲宗根知子氏の「ヒンメリ」作品

館内には、アーティスト・仲宗根知子氏による作品が設置されています。

フィンランドの伝統装飾「ヒンメリ」を起点に、自ら育てたライ麦などの自然素材を用いて制作された作品です。

自然の循環や人の営み、空間との関係性を丁寧に編み上げたこれらの作品は、エントランス・レストラン入口・ラウンジへ続く階段空間などに設置されています。

時間帯によって変化する光や水辺の景色と呼応しながら、この場所ならではの風景を生み出します。

森を未来へつなぐ「飛騨産業」の家具

ラウンジや客室の一部には、岐阜県高山市に本社を置く家具メーカー「飛騨産業」の家具を採用しています。

1920年創業で、100年以上にわたり木と向き合い続けてきたメーカーです。

飛騨産業を代表する技術「曲木(まげき)」は、木を蒸気で熱し、繊維を傷つけることなく美しい曲線へと成形する技法で、高い強度と快適な座り心地を両立しています。

かつて家具材として敬遠されていたブナ材も活用し、木の節や木目も自然が生み出した個性として活かすものづくりを続けています。

ラウンジや客室で椅子に腰掛けると、身体に寄り添うしなやかな曲線と木のぬくもりが感じられます。

長く座っていても疲れにくく、自然と気持ちがほぐれる座り心地です。

「海上の森」の間伐材を使ったサウナと浴場

浴室には、愛知県瀬戸市にある「海上(かいしょ)の森」の間伐材を活用したサウナがあります。

地元の森林資源を丁寧に活かした、この施設ならではの空間です。

サウナ内部は中川運河の穏やかな「波」をモチーフにデザインされており、木材に刻まれた波状の溝が場所によって異なる表情を見せます。

眺める角度や光の当たり方によって、その印象も変わってきます。

繊細な凹凸が木の温もりや自然の揺らぎを感じさせ、思わず手で触れたくなるような質感です。

サウナで身体を温めた後は半屋外の浴場へと移り、自然の風を受けながらゆっくりと過ごせます。

都市のなかにいながら愛知の森の息吹を感じる、「セトレ キャナル 名古屋」ならではの整う体験です。

ラウンジとテラスで過ごすオールインクルーシブの時間

宿泊者専用ラウンジでは、愛知や東海にゆかりのあるドリンクや軽食をセルフサービスで楽しめます。

オールインクルーシブスタイルを採用しており、滞在中は「何を選ぶか」から解放された時間が過ごせます。

100年続く曲木の技を受け継ぐ「飛騨産業」の家具に囲まれたラウンジでは、家具づくりを伝えるアート展示や天然アロマの香り体験、本やボードゲームとともに思い思いの時間が待っています。

「Mio Terrace」では水辺の風と、目の前を走る新幹線の気配を感じながら、焚火のゆらぎと木々の影のなかで過ごせます。

何気なく座り、眺め、語らう時間が、自分自身へと還る時間へと変わります。

セトレグループの展開

セトレはこれまで兵庫県に2施設（神戸・姫路）、滋賀県・長崎県・奈良県に計5施設を展開してきました。

「セトレ キャナル 名古屋」が東海地区への初進出となります。

客室タイプはダブルルーム、ツインルーム、スーペリアルーム、コンセプトルームの4種類で全24室。

靴を脱いで過ごす設計と木の温もりを活かした内装で、都市と自然のあいだで心をほどく時間を提供します。

炭床の香りが漂うカウンター席での食体験から、愛知の森の間伐材が包むサウナ、「植物と暮らす」コンセプトルームまで、中川運河沿いの地域資源が滞在のすべてに息づいています。

名古屋駅から徒歩圏でありながら、都市の喧騒から離れ心身を整えるひとときを味わえます。

「セトレ キャナル 名古屋」の紹介でした。

よくある質問

Q. セトレ キャナル 名古屋の客室タイプと室数は？

A. 全24室（地上3階建て）で、ダブルルーム・ツインルーム・スーペリアルーム・コンセプトルームの4タイプがあります。

1階のコンセプトルームはgarage・Rust・noniの3ブランドの世界観をそれぞれ2室ずつ、計6室で展開しています。

Q. レストランのテーマと席数は？

A. テーマは「熱源」「温度帯」「香り」の3つで、炭火による約1,000度の高温から液体窒素によるマイナス196度の冷温域まで温度の変化をひとつのコースで表現するカウンターガストロノミーです。

オープンキッチンを囲む26席のカウンター席で、東海・愛知の食材を再編集したコース料理を提供しています。

Q. サウナにはどのような素材が使われていますか？

A. 愛知県瀬戸市にある「海上(かいしょ)の森」の間伐材を使用しています。

内部は中川運河の「波」をモチーフにデザインされており、木材に刻まれた波状の溝が場所によって異なる表情を見せます。

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