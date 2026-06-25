申請書を全デジタル化できる商業施設向けシステム！ リゾーム「BOND WORKS」

記事ポイント BOND WORKS、2026年6月1日よりニューポートひたちなかFC導入申請書の全デジタル化とフォーマット自在編集が決め手グループウェア・従業員・売上管理を一体化したペーパーレス運営 BOND WORKS、2026年6月1日よりニューポートひたちなかFC導入申請書の全デジタル化とフォーマット自在編集が決め手グループウェア・従業員・売上管理を一体化したペーパーレス運営

リゾームは、商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」を、ジョイフル本田が管理・運営するニューポートひたちなかファッションクルーズへ2026年6月1日より導入しました。

同施設はこれまで申請業務や情報共有を紙媒体中心で行っていましたが、「BOND WORKS」の導入によりペーパーレス・移動レスな業務環境へ移行しています。

デベロッパーとショップ双方の業務負担を軽減するシステムとして、申請機能の柔軟さが特に評価されました。

リゾーム「BOND WORKS」

導入日：2026年6月1日導入施設：ニューポートひたちなかファッションクルーズ（茨城県）施設運営：ジョイフル本田提供：リゾーム主な機能：グループウェア・従業員管理・売上管理の3機能一体型

「BOND WORKS」は、リゾームが提供するクラウド型の商業施設向け業務支援システムです。

「商業施設の毎日を支える。」をスローガンに、グループウェア・従業員管理・売上管理の3機能を一体化しており、施設運営者とテナントショップ間の情報共有や申請業務のペーパーレス化を目的としています。

前身製品「BOND GATE」と売上管理システム「SC BASE」を統合・発展させた後継サービスとして位置づけられています。

導入先のニューポートひたちなかファッションクルーズは、多彩な専門店が集積するショッピングセンターです。

隣接する大型ホームセンター「ジョイフル本田 ニューポートひたちなか店」や映画館とともに、茨城県央・県北エリア最大級の商業集積の一角を担っています。

同施設は2024年秋から2025年春にかけて大規模リニューアルを実施しており、2026年7月に開店20周年を迎えます。

茨城県内にとどまらず周辺各県からも来店客が訪れる規模の施設です。

申請機能の柔軟さが導入の決め手に

ニューポートひたちなかファッションクルーズがこれまで紙媒体で行っていた多数の申請書を、「BOND WORKS」では全てデジタル化できます。

管理者が申請フォーマットを柔軟に編集できる点も「BOND WORKS」の特長です。

施設の運用に即した形でフォーマットを調整できるため、既存の業務フローに合わせた導入が可能で、この点が導入検討における重要な判断材料となりました。

申請業務のデジタル化により、デベロッパーとショップ双方が移動や紙のやりとりなしに業務を進められます。

情報伝達やアンケートもデジタルで完結し、従来の紙媒体中心の運用から大きく転換できます。

「BOND WORKS」はこうした申請機能に加え、情報伝達のデジタル化にも対応しています。

施設全体の業務連絡やショップへの通知をシステム上で一元化し、移動を伴う確認作業を減らす使い方ができます。

「BOND WORKS」の6つの特長

「BOND WORKS」はグループウェア・従業員管理・売上管理の3機能を一体化しており、施設運営に必要な業務を一つのシステムで管理できます。

ショップとのスムーズな情報共有も備えており、申請業務・アンケート・情報伝達のデジタル化でペーパーレス・移動レスな業務環境を整えます。

売上・客数などのデータを可視化・共有することで、施設運営者によるショップ支援の深化にも活用できます。

各ショップの売上状況をデータとして把握し、運営側が適切なサポートを行いやすい環境を整えるものです。

従業員情報の一元管理によるショップ支援の強化と、売上報告・管理のデジタル化も特長として挙げられています。

運営側・ショップ側の双方が売上報告をデジタルで行えるようになり、報告作業にかかる手間を減らします。

人・情報・業務を「つなぎ」、働く一人ひとりの仕事を効率化するというコンセプトのもとで、これら6つの機能が組み合わさっています。

「BOND WORKS」は施設運営の省人化とショップの業務負担軽減を同時に実現するシステムとして、開店20周年を迎えるニューポートひたちなかファッションクルーズのような大規模施設での活用が始まっています。

申請業務の全デジタル化から売上データの可視化まで、商業施設の日常業務を一つのシステムでつないで運用できます。

リゾーム「BOND WORKS」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「BOND WORKS」はいつからニューポートひたちなかファッションクルーズで稼働していますか？

A. 2026年6月1日より導入されています。

Q. 導入の決め手となった機能は何ですか？

A. 申請機能の柔軟さです。

これまで紙で行っていた多数の申請書を全てデジタル化できる点に加え、管理者が申請フォーマットを柔軟に編集できる点が、導入検討における重要な判断材料となりました。

Q. 「BOND WORKS」にはどのような機能がありますか？

A. グループウェア・従業員管理・売上管理の3機能を一体化しています。

申請業務・アンケート・情報伝達のデジタル化によるペーパーレス化のほか、売上・客数データの可視化・共有にも対応しています。

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