「え?!ハモリ隊が笑顔」工藤静香、『バナナサンド』ハモリ隊の“真顔ではない”貴重な裏側を公開「楽しそうな顔初めて見た〜」
歌手の工藤静香（56）が24日、自身のインスタグラムを更新。23日放送のTBS系バラエティー『バナナサンド』（毎週火曜 後8：00）の人気企画「ハモリ我慢対決」に出演した際のエピソードをつづり、番組の“ハモリ隊”との貴重な集合ショットを披露した。
【写真】「え?!ハモリ隊が笑顔」工藤静香＆にこやかなハモリ隊との貴重集合ショット
工藤は「帰り際に廊下でお会いしたハモリ隊の皆さんとパシャリ!!記念撮影をしました！」と報告。いつもは真顔で歌うハモリ隊のメンバーたちが満面の笑みを浮かべるオフショットをアップし、「強めのコーラスの方！本当に強いのよ。声 笑笑笑笑 とっても楽しかったです！ありがとうございました！」と感謝をつづっている。
実際の挑戦を振り返り「サビになると、自分の声が一切聞こえなくなり、自分の声は想像で歌うしかない感じです。そして耳の中にコーラスで溢れます 笑笑笑笑」と、ハモリ我慢ならではの過酷さを告白。中島みゆきの『地上の星』でコツをつかんだものの、自身のヒット曲『慟哭』のサビでまさかのハプニングが起きたと言い、「まさかの と〜もだちと〜もだちと〜もだち 友達の連打にツボってしまい、、、笑笑笑笑 その瞬間 もう音がわからなくなり、いやいや、これは難しい！これ成功できる方ほんとにすごい！笑 最後まで音外しまくりました。笑笑笑笑笑笑」と舞台裏をユーモアたっぷりに明かした。
最後は「バナナマン設楽さん、サンドウィッチマン伊達さん、富澤さん、そして、スタッフの皆様、ありがとうございました。笑いジワが増えました笑」と締めくくっている。
コメント欄には「コーラス隊 笑えるんや」「え?!ハモリ隊が笑顔」「ハモリ隊の方々のこんな楽しそうな顔初めて見た〜」「コーラスの方々の笑顔貴重」「最高に面白かった」「久しぶりに爆笑しました」などの声が寄せられていた。
【写真】「え?!ハモリ隊が笑顔」工藤静香＆にこやかなハモリ隊との貴重集合ショット
工藤は「帰り際に廊下でお会いしたハモリ隊の皆さんとパシャリ!!記念撮影をしました！」と報告。いつもは真顔で歌うハモリ隊のメンバーたちが満面の笑みを浮かべるオフショットをアップし、「強めのコーラスの方！本当に強いのよ。声 笑笑笑笑 とっても楽しかったです！ありがとうございました！」と感謝をつづっている。
最後は「バナナマン設楽さん、サンドウィッチマン伊達さん、富澤さん、そして、スタッフの皆様、ありがとうございました。笑いジワが増えました笑」と締めくくっている。
コメント欄には「コーラス隊 笑えるんや」「え?!ハモリ隊が笑顔」「ハモリ隊の方々のこんな楽しそうな顔初めて見た〜」「コーラスの方々の笑顔貴重」「最高に面白かった」「久しぶりに爆笑しました」などの声が寄せられていた。