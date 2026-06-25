“オオカミ型ロボット”でクマ対策　山あいのファミマで「モンスターウルフ」の実証実験始まる　音声と光で威嚇　群馬・桐生市

群馬・桐生市のコンビニで、オオカミ型のクマ対策装置「モンスターウルフ」の実証実験が始まった。実証実験は7カ月間行われる予定。

コンビニで新たなクマ対策

群馬・桐生市の山あいにあるファミリーマート。

24日、店舗のすぐ横にクマを追い払うための装置が設置された。

装置からは獣のような叫び声と「お前だけは許さない！」という音声がけたたましく流れていた。

24日に始まったのは、オオカミ型のクマ対策装置「モンスターウルフ」の実証実験で、コンビニに設置されるのは初めてだという。

桐生市内では、1週間前にもクマの目撃情報があったばかり。「モンスターウルフ」は、クマなどの野生動物の接近を感知すると音や光などで威嚇し、追い払う。

「モンスターウルフ」は、「どこを見ている、その程度でこの僕に勝てるとでも？」と挑発するようなセリフを発するなど、50種類以上の音声でクマが慣れないようにするという。

ファミリーマートの江橋智章さんは、「クマを寄せ付けないという対策ができていなかったので、機器を設置して寄せ付けないというのが一番のポイント」と説明した。

また、近隣で働く人は、「山間部で、生活の一部として大事なコンビニなので、安心して買い物に行けるというのは大切かな」と話す。

この実証実験は7カ月間にわたり行われる。

（「イット！」 6月24日放送より）