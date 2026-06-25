けさ、青森県で最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は発表しませんでしたが、今後1週間程度、同程度の地震に備えるよう呼びかけています。青森から中継です。

震度6弱を観測した八戸市の中心街からお伝えします。こちらのビルは壁が崩落し、中の鉄骨がむき出しになっています。地面にはコンクリートの外壁が散乱していて、規制線も張られている状況です。さらに、こちらのビルでは水漏れが確認されています。

八戸市の高校生

「地震のときは電車の中にいて、でも横揺れがとにかくすごくて。いきなり強い地震が、ごとごとごとと」

こちらのビルは去年12月に発生した青森県東方沖地震でも壁が崩落する被害があり、数店舗が移転するなどの影響がありました。ビルの飲食店の方にお話をうかがったところ、現在、水道も使えない状況だということです。

きょう午前7時半ごろ、階上町で最大震度6強を観測する強い地震がありました。震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ44キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されます。

消防によりますと、青森県内では、避難する際に転倒したり、上から物が落ちてきたりして5人がけがをしたということです。

また、交通機関にも影響が出ています。東北新幹線は新青森ー仙台間で運転を見合わせていて、午後1時頃の運転再開を見込んでいるということです。また、JR在来線なども現在、運転を見合わせています。

この地震を受け、八戸市などでは市内の小中学校で臨時休校の措置をとっています。

また、県内の原子力関連施設に異常は確認されていません。