日本付近にある“ダブル台風”は、週末にかけて日本列島に影響を与えるおそれが出てきました。

【画像】週末に影響か “ダブル台風” 7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？

気象庁によりますと、沖縄の南の海上にある「台風7号・メーカラー」は、北上しながら、27日（土）にかけて九州、東海、関東など接近、または上陸する見込みです。

また、フィリピンの東にある「台風8号・ヒーゴス」は、この後北上に進み、27日（土）には、熱帯低気圧にかわる見込みです。東海地方の南で台風7号の予報円と重なり、かなり近づくような予想に。“ダブル台風”のこの先の進路や雨の予想を詳しく見てみます。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

台風7号の進路予想は？

【台風7号】

■25日午前9時50分の発表

・25日午前9時の実況

存在地域 宮古島の南約160km

進行方向、速さ 北北東 15 km/h

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）30m/s（40m/s）

・25日午前10時の推定

存在地域 宮古島の南約150km

進行方向、速さ 北北東 15 km/h

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）30m/s（40m/s）



・25日午後9時の予報

存在地域 久米島の南南西約130km

進行方向、速さ 北北東 20 km/h

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）30m/s（40m/s）



・26日午前9時の予報

存在地域 奄美市の西南西約220km

進行方向、速さ 北北東 20 km/h

中心気圧 985hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）30 m/s（40 m/s）



・27日午前9時の予報

存在地域 潮岬の南約80km

進行方向、速さ 北東 45 km/h

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）25 m/s（35 m/s）



・28日午前9時の予報「温帯低気圧]

存在地域 日本の東

進行方向、速さ 東北東 65 km/h

中心気圧 990hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）23 m/s （35 m/s）

台風7号の発達のピークは越えつつありますが、暴風域を伴ったまま、沖縄、奄美、西日本、東日本に接近する恐れがあります。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

台風8号の進路予想は？

【台風8号】

■25日午前10時5分の発表

・25日午前9時の実況

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 西北西 20 km/h

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）23 m/s（35 m/s）



・25日午後9時の予報

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 北西 30 km/h

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）23 m/s（35 m/s）



・26日午前9時の予報

存在地域 日本の南

進行方向、速さ 北北西 30 km/h

中心気圧 1000 hPa



・27日午前9時の予報「熱帯低気圧」

存在地域 日本の南

進行方向、速さ 北北東 55 km/h

中心気圧 1004 hPa

熱帯低気圧は中心付近の最大風速が、17.2m以上となると台風と呼びます。台風8号は熱帯低気圧へと変わり、中心付近の風が弱まりますが、温かく湿った空気を送り込み、大雨のパワーは衰えていません。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

雨と風のシミュレーションを、参考程度に見てみます。

台風が接近する前から梅雨前線が刺激され、雨が強まる見込みです。

また、27日（土）には、活発な雨雲が2段階に分けて東海地方から関東に流れ込んでいて、これは、台風8号から変わる熱帯低気圧の雨雲が通過した後、台風7号の雨雲が通過する予想となっています。

活発な雨雲がかかる位置や台風の接近タイミングなどは、時々刻々と変わっていますので、最新情報に留意してください。

全国の週間予報 この先の天気は？

現段階では27日（土）にかけて、西日本や東日本の太平洋側でも、警報級の大雨や暴風となるおそれがあり、土砂災害や河川の増水、氾濫、低い土地の浸水、高波などに注意・警戒が必要です。

今一度ハザードマップを確認し、備えを万全に行っておきましょう。