完全に甘えん坊モードになっていたワンコですが、お兄ちゃんがテレビに夢中で構ってくれなくなったら急に冷めて…？ワンコの態度の豹変ぶりが話題になり、投稿は記事執筆時点で6万7000回再生を突破。「ツンデレ発揮」「このつかず離れずの距離感が柴さんの最大の魅力」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんのように甘える犬→テレビを見ていたら『構ってくれない』と察して…まさかの『態度の急変』】

お兄ちゃんに甘えるワンコ

YouTubeチャンネル「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」に投稿されたのは、柴犬の「ゆき」ちゃんがお兄ちゃんに甘えていた時の様子です。

この日、ゆきちゃんはお兄ちゃんのお膝の上で抱っこされていました。お兄ちゃんの胸に体を預けて寝転がり、優しく撫でてもらいながら幸せそうなお顔でリラックス…。デレデレになっている姿が、たまらなく可愛いです。

お兄ちゃんの心臓の音を聞いたり温もりを感じたりしていると落ち着くようで、だんだん眠そうなお顔になってきたゆきちゃん。ブラッシングをしてあげると、「気持ちいい～」とお目目を閉じてうっとりし、そのままウトウトし始めたとか。

テレビに夢中になっていたら…

その後、ゆきちゃんはお兄ちゃんのお膝の上でお姫様抱っこされたまま、のんびりくつろいでいたそう。その姿は、まるで少し大きめの赤ちゃんのよう…！愛と幸せに溢れた光景に、心がほっこりします。

しかしお兄ちゃんがテレビに夢中になっていたら、ゆきちゃんは「全然構ってくれない…」と不満そうな表情で起き上がったとか。「もっと構って」と可愛くアピールし始めるかと思いきや…？

態度の豹変ぶりに爆笑！

意外なことにゆきちゃんは「構ってくれないなら、もういいわ」とばかりに、あっさりお兄ちゃんから離れたそう。ゆきちゃんがお膝から飛び降りる際に後ろ足でお腹を蹴られ、「ゔわっ」と苦しそうな声を上げるお兄ちゃん。それでもゆきちゃんは振り向きもせずに、知らん顔で立ち去って行ったとか。

デレデレに甘えていたわりに冷めるのが早く、たっぷり撫でてもらったのに最後は蹴飛ばして放置…。ゆきちゃんの態度の豹変ぶりには、思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

この投稿には「甘えん坊で可愛すぎる」「うっとり顔がたまらん」「切り替えはやっ！！」「こんなに優しくしてくれたのに最後は蹴り一発」といったコメントが寄せられています。

ゆきちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。