あいみょん、3rdアルバム「おいしいパスタがあると聞いて」アナログ盤発売。メジャーデビュー10周年イヤーを盛り上げる

メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんが、6月24日（水）にアルバム「おいしいパスタがあると聞いて」のアナログ盤をリリース。これに伴い、かねてより詳細が発表され話題を呼んでいた封入特典の応募受付がスタートした。

作品には、特典へ応募できる専用QRコード付きの「あいみょん 10th Anniversary CARD」が封入されている。既にアナウンスされている通り、購入者全員にオリジナルスマートフォン用壁紙がプレゼントされるほか、5タイトルの内3タイトルの購入者を対象に、抽選で豪華特典をプレゼントする。

あいみょん 10th Anniversary CARD

特典は、オリジナルレコードプレイヤー、各アルバムのジャケットが全面にプリントされたオリジナルナイロンバッグ、各アルバムのジャケットを使用したNFCアクリルキーホルダーとなっており、ここでしか入手できない貴重なグッズばかり。メジャーデビュー10周年ならではの豪華な特典となる。

あわせて、「おいしいパスタがあると聞いて」までの楽曲の空間オーディオ配信もスタートした。空間オーディオの特設ページには、ここでしか読めない限定のあいみょんのコメントも掲載されている。

「おいしいパスタがあると聞いて」ジャケット写真

さらに、この空間オーディオ配信を記念した「歌詞シェアキャンペーン」も現在開催中となっている。これは自身の思い入れのある歌詞をSNSに投稿し、楽曲が持つ言葉の力をファン同士で改めて分かち合える企画となっている。

また、6月26日（金）22:00からは、「Stationhead」にてアナログ盤発売＆空間オーディオ配信を記念したリスニングパーティーの開催が決定した。ファン同士でリアルタイムに音楽を共有できる貴重な機会となる。

7月14日（火）、15日（水）に阪神甲子園球場でのアニバーサリーライブ「、、、」を開催予定で、9月9日（水）には待望のベストアルバム「AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』リリースも控えているあいみょん。

それ以外にも、8月28日（金）には『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER（スペースシャワー・スウィート・ラブ・シャワー）2026』、9月20日（日）には『rockin’on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパン・フェスティバル）2026』など、大型音楽フェスへの出演も予定。10周年という記念すべきイヤーをさまざまな方面から全力で盛り上げるあいみょんの活動に注目だ。

【関連情報】

3rd Album『おいしいパスタがあると聞いて（LP）』2026年6月24日（水）発売￥5,940（税込）／WPJL-10299/300購入：https://aimyon.lnk.to/HeardThatTheresGoodPasta

「おいしいパスタがあると聞いて」発売記念Stationheadリスニングパーティーhttps://www.stationhead.com/aimyonofficial

AIMYON Vinyl Collection特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/aimyon_vinyl_collection

AIMYON Spatial Audio Collection特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/aimyon_spatialaudio_collection

【ライブ情報】

公演名：AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場公演日：2026年7月14日（火）・15日（水）開場／開演：16:30／18:30会場：阪神甲子園球場特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/tententen_koshien