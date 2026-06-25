リクルートとNTTドコモは、旅行予約サービス「じゃらんnet」で「最大全額ポイント還元キャンペーン」を6月1日から2027年6月30日まで実施している。

抽選で、対象予約の利用合計金額の全額分のポイント（上限10万ポイント）を100名、利用合計金額の10％分のポイント（同1万ポイント）を1,000名、100ポイントをそれ以外の人全員に、dポイント（期間・用途限定）とじゃらん限定ポイントで付与する。

また、期間中にリクルートIDとdアカウントを新たにID連携しエントリーした人には、dポイント（期間・用途限定）100ポイントを進呈する。

当選確率は、国内宿・じゃらんパック・じゃらん遊び・体験・じゃらんレンタカー・じゃらんゴルフの利用組み合わせで変動する。1サービス利用で1倍、じゃらんパックのみで3倍、2サービス利用で5倍、3サービス利用で10倍に高まる。さらに、じゃらんアプリから予約した場合とドコモ回線を契約している場合に各2倍、両方満たすと3倍を乗じ、最大で30倍まで当選確率が上がる。

参加にはエントリーが必要で、リクルートIDのメインポイントをdポイントに設定し、じゃらんnet上の国内宿やじゃらんパック、遊び・体験、レンタカー、ゴルフなどの対象サービスをウェブ予約して宿泊や利用を完了した人が抽選対象となる。

エントリー期間と宿泊・利用対象期間は、複数の期に分けて2027年6月30日まで設定している。