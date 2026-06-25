スプリング・ジャパンは、国内線4路線の夏スケジュール期間中の運航計画を更新した。

対象となるのは、東京/成田〜札幌/千歳・函館・広島線と名古屋/中部〜札幌/千歳線の4路線。運航期間は9月1日から10月24日までの一部の日。

航空券の販売は6月24日午後3時から開始している。

■ダイヤ

IJ621 東京/成田（07：30）〜広島（09：10）／月・火・水・金・土（9月1日〜10月12日）

IJ622 広島（09：55）〜東京/成田（11：40）／月・火・水・金・土（9月1日〜10月12日）

IJ831 東京/成田（07：20）〜札幌/千歳（09：05）／毎日（9月1日〜10月12日）

IJ835 東京/成田（16：50）〜札幌/千歳（18：35）／毎日（9月4日〜10月24日、一部日程除く）

IJ836 札幌/千歳（19：20）〜東京/成田（21：05）／毎日（9月4日〜10月24日、一部日程除く）

IJ838 札幌/千歳（20：40）〜東京/成田（22：25）／毎日（9月1日〜10月12日）

IJ857 東京/成田（08：30）〜函館（10：10）／毎日（9月1日〜10月12日）

IJ858 函館（10：55）〜東京/成田（12：25）／毎日（9月1日〜10月12日）

IJ751 名古屋/中部（12：30）〜札幌/千歳（14：25）／毎日（9月1日〜10月12日）

IJ759 名古屋/中部（18：00）〜札幌/千歳（19：55）／毎日（9月4日〜10月12日、一部日程除く）

IJ752 札幌/千歳（09：50）〜名古屋/中部（11：45）／毎日（9月1日〜10月12日）

IJ758 札幌/千歳（15：20）〜名古屋/中部（17：15）／毎日（9月4日〜10月12日、一部日程除く）