雨ダル対策に今から摂りたい栄養素
梅雨に負けないために、気をつけておきたいのは食事です。
主食、主菜、副菜のそろった食事で、しっかり栄養補給しましょう。
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バランス良く食べることで、体の機能の調整や維持に欠かせないビタミンやミネラルも補給できます。
なかでも積極的に摂りたいのがビタミンB群です。
脳や神経を正常に保つ働きに関わっており、交感神経と副交感神経のバランスを整えるのに役立ちます。
うなぎや豚肉、玄米、全粒粉、ピーナッツや枝豆などの豆類に豊富に含まれています。
特に神経細胞の機能維持に役立ち自律神経を整えるのに役立つビタミンB12は、アサリやシジミなどの貝類や肉類、のりなどの海藻類などに豊富です。
おすすめのミネラルもあるといいます。
亜鉛やマグネシウム、鉄分は、神経伝達物質の生成に関わるため、不足すると脳の働きが低下して、自律神経にも悪影響が出る可能性があります。
亜鉛は、神経伝達物質のドーパミンの生成を助け、カキやたらこなど魚介類、肉類、のり、納豆など大豆製品に多く含まれます。
マグネシウムは、アーモンドや大豆製品、そばなどに多く含まれていて、交感神経の興奮を抑えてくれます。
また、貧血気味だと頭が重くなるなど【雨ダル】を起こしやすくなります。
血液中のヘモグロビンに欠かせない鉄が不足しないようにしましょう。
レバーなど肉類、アサリなどの貝類、大根の葉、小松菜、ほうれん草に多く含まれます。
雨ダル予防には、何を食べるかだけでなくどのように食べるかも気をつけましょう。
朝食からきちんと規則正しく3食とる習慣を守ることが、1日の自律神経のリズムを整えることに役立ちます。
梅雨を健やかに乗り切るためにも、今から体を整えておきましょう。
[文：meilong スタッフ]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
meilong 院長・石川美絵（いしかわ・みえ）
大学では栄養学を学びテレビ局、IT企業、広告代理店などに勤務し、20代後半時の大きな人生の挫折から東洋医学の世界に出会う。鍼灸と漢方の奥深さに魅かれ鍼灸学校に入学し国家資格鍼灸師免許を取得。学生時代は40院の経営兼柔道整復師・鍼灸あん摩指圧マッサージ師でもある先生のアシスタントをし、国家資格取得後、北京中医薬大学卒でもある鍼灸30年の先生から技術を取得する。さらに美容鍼灸のパイオニアに師事し、世界で活躍する日本鍼灸の技術に刺激され研究を重ねる。さらに200件以上の治療院・クリニック・スパ・エステなどを周る。ホテル椿山荘の鍼灸治療施設「KENBITOKYO」、「東方健美」へ勤務した後、2014年、四谷に紹介制治療院Meilongを開業。
世に鍼灸を広めたく2015年meilong恵比寿院をオープンし、続けて2017年meilong恵比寿mana院をオープン。2019年meilong銀座院もオープン。
千葉大学医学部附属病院の和漢診療科での研修、漢方医、各専門分野の医師との連携もし日々、情報交換、学会への参加も努めている。また自分自身が不妊治療をし鍼灸と漢方も併用し子を授かったが途中、死産分娩を経験している事、さらに不育症からの妊娠を維持する為の体験、知識もあり不妊治療にも寄り添いたいという想いも強い。世の頑張っている女性の一番の味方でありたいと思っている。