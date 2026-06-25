雨ダル対策に今から摂りたい栄養素

梅雨に負けないために、気をつけておきたいのは食事です。

主食、主菜、副菜のそろった食事で、しっかり栄養補給しましょう。

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バランス良く食べることで、体の機能の調整や維持に欠かせないビタミンやミネラルも補給できます。

なかでも積極的に摂りたいのがビタミンB群です。

脳や神経を正常に保つ働きに関わっており、交感神経と副交感神経のバランスを整えるのに役立ちます。

うなぎや豚肉、玄米、全粒粉、ピーナッツや枝豆などの豆類に豊富に含まれています。

特に神経細胞の機能維持に役立ち自律神経を整えるのに役立つビタミンB12は、アサリやシジミなどの貝類や肉類、のりなどの海藻類などに豊富です。

おすすめのミネラルもあるといいます。

亜鉛やマグネシウム、鉄分は、神経伝達物質の生成に関わるため、不足すると脳の働きが低下して、自律神経にも悪影響が出る可能性があります。

亜鉛は、神経伝達物質のドーパミンの生成を助け、カキやたらこなど魚介類、肉類、のり、納豆など大豆製品に多く含まれます。

マグネシウムは、アーモンドや大豆製品、そばなどに多く含まれていて、交感神経の興奮を抑えてくれます。