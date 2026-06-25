ブラジルにとって「32強で日本」は悪夢のシナリオ？ 堂々の首位通過の“サッカー王国”で広まる警戒網「今の日本はリスクを恐れない」【W杯】
ネイマール（左）が復帰を果たし、若きエースであるヴィニシウス（右）も3戦連発と絶好調。調子は上向いているブラジルだが、日本に対するアレルギー反応が見え始めている(C)Getty Images
負けたら終わりの決勝トーナメントに“サッカー王国”は堂々の首位通過を果たした。
現地時間6月24日、北中米ワールドカップ（W杯）に行われた1次リーグC組の第3節で、ブラジル代表はスコットランド代表に3-0で快勝し、2勝1分けの勝点7で首位通過を決めた。なお、同時刻に行われたハイチ代表との試合に4-2で逆転勝ちを収めたモロッコ代表の2位も確定し、F組に属する日本代表は1位通過した場合はモロッコ、2位通過となった場合はブラジルと決勝トーナメント1回戦で対戦する。
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スコットランドに盤石の内容で勝ち切った。7分にエースであるヴィニシウス・ジュニオールの3戦連発弾で幸先良く先制したブラジルは、前半アディショナルタイム3分に再びヴィニシウスがネットを揺らして加点。さらに60分にマテウス・クーニャがダメ押し点を入れて趨勢を定めた。
開幕前は批判に晒されたセレソン（ブラジル代表の愛称）だが、始まれば、圧巻のパフォーマンスを披露。初戦のモロッコ戦こそ1-1で引き分けたが、残り2戦はいずれも3-0で圧勝。国内の逆風をも追い風に変えてみせた。
そうした中で母国内では、決勝トーナメント1回戦の相手がどの国になるかが注目の的となっている。
一体、どこと対峙するシナリオが理想的なのか――。現時点では、総得点数の差（1）でF組2位に位置している日本と対戦するため、“サッカー王国”ではサムライブルーを警戒する声が飛び交っている。
ブラジルの大手紙『O Globo』は「まだまだ記憶に新しいが、日本は昨年10月にブラジルから3-2と逆転勝ちを収めている」と国立競技場で植え付けられた“トラウマ”のような敗北を回想。その上で「今大会の彼らは試合を通して攻撃に徹することができる。まさにリスクを恐れないチームとして際立っている」と、油断大敵と言わんばかりに警鐘を鳴らした。
また、サンパウロに拠点を置くニュースサイト『Reporter Diario』は、2006年のドイツ大会で4-1と大勝した日本戦の記憶を掘り起こしながらも、「当時の日本とは全く違うチームになっている」と強調。「今大会も主力選手の不在を克服してきた実績を見せつけ、チームとしての地力が備わっている」と記した。
果たして、ブラジルが次に対峙するライバルはどこになるのか。現地時間6月25日に行われるF組の最終戦の行方は、大きな注目を集める。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]