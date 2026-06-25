サッカー元日本代表同士のツーショットが話題を呼んでいる。

元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）が、２５日までに公式ＹｏｕＴｕｂｅのインスタグラムアカウントを更新。「尊敬するラモスさんで 久々でしたが、最高に盛り上がりました 大病を乗り越えたブラジルと日本代表のレジェンド、お元気そうで嬉しかったです また会いたいです！」と、昨年２月にステージ３の直腸がんと診断され、闘病していた同ＭＦラモス瑠偉氏（６９）との２ショットを公開した。

この投稿にフォロワーからは「闘将 素敵なツーショット」「最高だ！」「ラモちゃん元気そうで良かった」「最高のコンビですね」「レジェンド」「日本が誇る闘将＆闘将」などのコメントが寄せられている。

闘莉王氏はブラジル・サンパウロ州生まれ。１９９８年、渋谷教育学園幕張高にサッカー留学するために来日。２００１年にサンフレッチェ広島でＪリーグデビューし、浦和や名古屋で活躍。サッカー日本代表として１０年南アフリカＷ杯で日本の１６強進出に貢献。１９年シーズンを最後に現役引退した。