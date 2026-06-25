「G-SHOCK」×「ポケモン」30周年モデル誕生 ピカチュウやミュウも腕元に“30匹のポケモンが集結”
カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、「ポケモン」30周年を記念したコラボレーションモデル『GA-110PKM』を7月10日に発売する。予約受付は7月1日から開始される。
【写真】裏蓋にはポケモン30周年記念ロゴを刻印
同モデルは、世代を超えて愛され続ける「ポケモン」の世界観を随所に落とし込んだ特別仕様の1本。ベースモデルには、迫力のあるビッグケースと立体的なフェイスデザインで人気の「GA-110」を採用した。
デザインには、1996年に発売された「ポケットモンスター 赤・緑」と「ポケットモンスター 青」を象徴する3色を使用。針やボタン、ダイアル、ベゼルに配色し、作品の世界観を表現した。さらに9時位置のインダイアルにはモンスターボールをデザインし、時分針にはピカチュウの後ろ姿をモチーフにした遊び心あふれる意匠を施している。
最大の特徴は、バンド全体にデザインされた30匹のポケモンだ。歴代シリーズに登場したすべての“最初のパートナー”たちに加え、ピカチュウとイーブイを含む29匹を配置。さらに遊環には、すべてのポケモンの遺伝子を持つとされる幻のポケモン・ミュウをデザインし、30周年を象徴する豪華な仕様に仕上げた。
裏蓋にはポケモン30周年記念ロゴを刻印。パッケージも特別仕様となっており、30匹のポケモンをデザインした外箱に加え、モンスターボールをモチーフにしたボックスを採用した。
価格は3万3000円。世代や環境を超えて冒険を続けるトレーナーたちの相棒として、ポケモン30周年を祝うメモリアルなモデルとなる。
【写真】裏蓋にはポケモン30周年記念ロゴを刻印
同モデルは、世代を超えて愛され続ける「ポケモン」の世界観を随所に落とし込んだ特別仕様の1本。ベースモデルには、迫力のあるビッグケースと立体的なフェイスデザインで人気の「GA-110」を採用した。
最大の特徴は、バンド全体にデザインされた30匹のポケモンだ。歴代シリーズに登場したすべての“最初のパートナー”たちに加え、ピカチュウとイーブイを含む29匹を配置。さらに遊環には、すべてのポケモンの遺伝子を持つとされる幻のポケモン・ミュウをデザインし、30周年を象徴する豪華な仕様に仕上げた。
裏蓋にはポケモン30周年記念ロゴを刻印。パッケージも特別仕様となっており、30匹のポケモンをデザインした外箱に加え、モンスターボールをモチーフにしたボックスを採用した。
価格は3万3000円。世代や環境を超えて冒険を続けるトレーナーたちの相棒として、ポケモン30周年を祝うメモリアルなモデルとなる。