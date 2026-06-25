【ラグビー】マオリ・オールブラックス戦に大学生４人が登録　ＳＯは伊藤龍之介、ＣＴＢ李智寿が先発…ジャパン・フィフティーン

◇ラグビー「リポビタンＤチャレンジカップ２０２６」 ジャパン・フィフティーン―マオリ・オールブラックス（２７日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

日本ラグビー協会は２５日、マオリ・オールブラックス戦に臨むジャパン・フィフティーンの試合登録選手を発表した。試合は２７日、パロマ瑞穂スタジアムで午後７時５分にキックオフを迎える。

今季、スーパーラグビー・パシフィックのモアナパシフィカでプレーしたフッカー原田衛（ＢＬ東京）が先発、ゲーム主将を務める。ハーフ団はＳＨが２４歳の北條拓郎（三重）、ＳＯが２１歳の伊藤龍之介（明大）と若い２人。夏の代表活動は正司令塔のＳＯ李承信（神戸）が不在で、伊藤にとっては試金石の一戦となる。大学生はＣＴＢ李智寿（朝鮮大）が１２番、控えにプロップ大塚壮二郎（関学大）、ＳＨ渡辺晴斗（近大）がメンバー入りした。

◆ジャパン・フィフティーン登録選手

【ＦＷ】

１岡部 崇人（横浜）

２原田 衛（ＢＬ東京）

３竹内 柊平（東京ＳＧ）

４エセイ・ハアンガナ（埼玉）

５マイケル・ストーバーグ（ＢＬ東京）

６下川 甲嗣（東京ＳＧ）

７ティエナン・コストリー（神戸）

８ワイサケ・ララトゥブア（神戸）

【ＢＫ】

９北條 拓郎（三重）

１０伊藤龍之介（明大）

１１イノケ・ブルア（神戸）

１２李 智寿（朝鮮大）

１３ディラン・ライリー（埼玉）

１４植田 和磨（神戸）

１５松永 拓朗（ＢＬ東京）

【控え】

１６佐藤 健次（埼玉）

１７大塚壮二郎（関学大）

１８イジー・ソード（東京ベイ）

１９竹内 慎（浦安）

２０アセリ・マシヴォウ（三重）

２１渡辺 晴斗（近大）

２２サム・グリーン（静岡）

２３メイン 平（ＢＲ東京）