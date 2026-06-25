サッカー日本代表の森保一監督が日本時間25日、スウェーデン戦の前日会見に臨み、対戦相手について印象を語りました。

日本代表は明日26日に、グループステージ突破をかけた大事な試合で強豪スウェーデンを迎えます。森保監督はそのスウェーデン代表チームのグラハム・ポッター監督について、「素晴らしい監督。プレミアで三笘（薫選手）が所属しているチームの監督をしていて、よくポッター監督の試合拝見していた。いくつかのクラブで監督をして代表としても素晴らしい成果をあげている、力のある素晴らしい監督。このスウェーデンのチームづくりも期間で言えば短期の中で、選手の個々の力を最大値、具現化するチームづくりをしている」と語りました。また対策について聞かれた際には「弱点としては見当たらない。あったとしても明日の試合で確認してもらえれば」と笑みをこぼす場面もありました。

さらにスウェーデン戦に臨むにあたり、何を参考にしたか聞かれると「チュニジア戦ですね。前線の選手たちの破壊力が出た試合。局面のフィジカルが出ていた。チュニジア戦を参考にさせてもらってます」とスウェーデンが初戦のチュニジア戦で5-1で勝った試合に言及しました。

その前戦には、チュニジア戦でともに得点を挙げた強力ストライカーのアレクサンダー・イサク選手とヴィクトル・ギョケレシュ選手に触れ、「イサク、ギョケレシュ、素晴らしいストライカーと対峙するの楽しんでほしいし、試合の結果とは別のところで、レベルアップにもいい経験してほしい」と続け、日本代表の選手たちに期待を寄せました。