“フジモン”藤本敏史、13歳長女が「モデル顔負けスタイル」「これで中学生!?」 親子でディズニー楽しむ姿に反響「大きくなられましたねー！」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（55）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女（13）とディズニーランドを訪れた様子を披露した。
【写真】「これで中学生!?」「モデル顔負けスタイル」藤本敏史＆13歳長女のディズニー親子ショット ※全身ショットは3枚目
「長女と2人でランドにインパ！」と報告し、パーク内での2ショットなど5枚の写真をアップ。ミッキーマウス風のサングラムをかけた2人が、食事を楽しんだり、シンデレラ城の前で記念撮影したりと、楽しげな様子が伝わってくる。
現在中学生の長女に対して、藤本は「せやけど大きなったでほんま笑」と成長を感じたようで、しみじみと親子時間を振り返っていた。
この投稿には、「素敵な親子」「優しいお父さん」「とても楽しそう」など父娘の様子をほほ笑ましく見守る声が寄せられているほか、「これで中学生!?すごい」「モデル顔負けスタイル」「ヤバい脚の長さ」「あふれ出る美人感」「大きくなられましたねー！」など長女の近影にも注目が集まっている。
藤本は、元タレントの木下優樹菜（38）と2010年8月に結婚。12年8月に長女、15年11月に次女が誕生するも、19年12月に離婚を発表した。
【写真】「これで中学生!?」「モデル顔負けスタイル」藤本敏史＆13歳長女のディズニー親子ショット ※全身ショットは3枚目
「長女と2人でランドにインパ！」と報告し、パーク内での2ショットなど5枚の写真をアップ。ミッキーマウス風のサングラムをかけた2人が、食事を楽しんだり、シンデレラ城の前で記念撮影したりと、楽しげな様子が伝わってくる。
現在中学生の長女に対して、藤本は「せやけど大きなったでほんま笑」と成長を感じたようで、しみじみと親子時間を振り返っていた。
藤本は、元タレントの木下優樹菜（38）と2010年8月に結婚。12年8月に長女、15年11月に次女が誕生するも、19年12月に離婚を発表した。