FUJIWARA・藤本敏史 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（55）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女（13）とディズニーランドを訪れた様子を披露した。

【写真】「これで中学生!?」「モデル顔負けスタイル」藤本敏史＆13歳長女のディズニー親子ショット　※全身ショットは3枚目

　「長女と2人でランドにインパ！」と報告し、パーク内での2ショットなど5枚の写真をアップ。ミッキーマウス風のサングラムをかけた2人が、食事を楽しんだり、シンデレラ城の前で記念撮影したりと、楽しげな様子が伝わってくる。

　現在中学生の長女に対して、藤本は「せやけど大きなったでほんま笑」と成長を感じたようで、しみじみと親子時間を振り返っていた。

　この投稿には、「素敵な親子」「優しいお父さん」「とても楽しそう」など父娘の様子をほほ笑ましく見守る声が寄せられているほか、「これで中学生!?すごい」「モデル顔負けスタイル」「ヤバい脚の長さ」「あふれ出る美人感」「大きくなられましたねー！」など長女の近影にも注目が集まっている。

　藤本は、元タレントの木下優樹菜（38）と2010年8月に結婚。12年8月に長女、15年11月に次女が誕生するも、19年12月に離婚を発表した。