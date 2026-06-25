日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２５日、東京・後楽園ホールで２４日に行われたプロテストの合格者を発表。アマチュアの２０２３年全日本選手権ライト級王者・中山颯太（２２）と、２５年の選抜・総体・国スポで高校３冠を達成した古城佑馬（１８）＝ともに帝拳＝が、ともにＢ級（６回戦）で合格した。中山はスーパーバンタム級、古城はフェザー級かスーパーフェザー級を主戦場にする予定。今冬にもプロデビュー戦に臨む。

中山は２４日の実技テストで、２戦全勝（２ＫＯ）の浅井陸（２２）＝帝拳＝とスパーリング。アマチュアで２４年アジア選手権銀メダルを獲得するなど、国際大会でも実績を積み上げてきた技術を披露した。アマチュア界では、次男・鉱一（駒大３年）、三男・聖也（大橋ジム）とともに「中山三兄弟」として名をとどろかせた。アマ７冠を達成した三男・聖也（１９）は、８月１９日にプロデビュー戦を迎える。「２番目（鉱一）はオリンピックで世界（金メダル）を取ると言っている。３人で世界を取れたらと思っています」と颯太。「中山三兄弟」で、世界の頂点を目指す。

１７９センチの長身サウスポー・古城は、２４日の実技テストで日本スーパーバンタム級２位・福井勝也（２９）＝帝拳＝を相手にスパーリング。ジャブを上下に打ち分け、接近戦での打ち合いも披露。筆記テストは１００点満点だった。テスト後は「一戦一戦勝ち続けて、世界チャンピオンを目指して頑張ります」と話していた。

帝拳ジム期待の新鋭２人が世界の頂を見上げ、プロへの扉を開いた。

◆中山 颯太（なかやま・そうた）２００３年１１月２０日、福岡市東区生まれ。２２歳。６歳からスタービーアマチュアボクシングスクールでボクシングを始め、東福岡高、駒大で活躍。２３年の全日本選手権、２５年の国スポで優勝。２４年のアジア選手権、２５年のタイオープン国際トーナメントで銀メダル。アマチュア戦績は７８戦７０勝（３０ＲＳＣ）８敗。身長１７３センチの右ボクサーファイター。４人きょうだいの長男（弟２人、妹１人）。

◆古城 佑馬（こじょう・ゆうま）２００７年１０月１５日、山口・下関生まれ。１８歳。豊国学園高３年時に選抜のライトウエルター級、総体と国スポのライト級で優勝し、高校３冠達成。アマチュア戦績は４９戦４５勝（２９ＫＯ／ＲＳＣ）４敗。身長１７９センチの左ボクサーファイター。