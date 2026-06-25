◆米大リーグ ツインズ３―４ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。２０日に真美子夫人が第２子を出産したことを発表してからの初登板で６回５安打３失点（自責２）、８奪三振の好投で８勝目を挙げた。規定投球回には１回１／３届かなかったものの、８９球を投げて防御率１・５８となった。

２児のパパになってから初めての取材対応では、第２子が男児だったことを明らかにした。昨年４月に誕生した第１子は女児だったため、これで１男１女の父となった。

試合後、取材に応じた大谷は第２子について「いやもう、かわいいですね」と父の顔を見せ、「すぐ遠征に出ないといけなかったので心配な部分も多い」と本音を口にした。男の子か問われると、「はい」と答えた。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開していた。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で復帰。初戦でいきなり自ら祝砲を放っていた。

２５年４月１９日（同２０日）には第１子となる長女が誕生したことを発表した大谷。その１年２か月後に第２子が生まれ、プライベートも充実させている。花巻東（岩手）時代に記した「人生設計シート」では２８歳で男の子誕生、３１歳で女の子誕生となっていた。順番は逆になったが、３１歳の時点では描いた通りの人生を歩んでいる。

この日は１点リードの２回。大谷は３本のヒットを浴びて１死満塁とされると、９番クライドラーへの初球が捕逸となって同点とされた。メジャー自己最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）とこん身の直球だったが、ラッシングが捕り切れなかった。直後にプライアー投手コーチがマウンドに向かったが、大谷がラッシングに強い口調で何かを伝えている場面も見られた。なおも１死二、三塁で再開したが、大谷はクライドラーに５球目の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）直球を中前への一時勝ち越しの２点タイムリーとされた。

しかし、２点を追う展開となった３回には自身が反撃の適時打で口火を切り、ドジャースが３得点で再逆転。すると、その裏の投球では２番バクストンから始まる相手の上位打線を３者連続三振と圧巻の投球を披露した。

４回は２死から四球と二塁打で二、三塁のピンチを背負ったが、クライドラーを遊ゴロに仕留めてガッツポーズ。６回もベル、カラティニを連続三振と余力を残したような力強いボールだった。この日、直球の平均球速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）。１００マイル（約１６０・９キロ）超えが１６球と今季最速のスピードを計測。左膝の炎症、右手中指のマメと２つの不安を全く感じさせなかった。