２５日午前７時半頃、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上（はしかみ）町で震度６強を観測した。

気象庁によると、震源の深さは４４キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・２と推定される。青森県などによると、青森市や八戸市、階上町、岩手県釜石市で計６人がけがをした。

この地震により若干の海面変動が予想されるが、津波の心配はないという。

気象庁は同日午前９時半に記者会見を開き、地震の規模がより大きな「後発地震」への注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、「発表基準に至らない」と説明した。地震は日本海溝・千島海溝地震の想定震源域で発生したものの、断層のずれの規模を表すモーメントマグニチュード（Ｍｗ）が６・８で、発表基準の「７・０以上」を下回ったため。

同庁は、揺れの強かった地域では、今後１週間は最大震度６強程度の地震に注意するほか、家屋の倒壊や土砂災害の危険性が高まっているとして警戒を呼びかけている。

青森県八戸市や階上町を担当する八戸消防本部によると、外壁の破損など建物被害の通報による消防の出動は約２０件あった。同市では中心街のビルの外壁が落下した。また、八戸市や盛岡市でビルのエレベーターなどに閉じ込められる事案が数件あり、いずれも救助された。

木原官房長官は２５日午前の記者会見で、岩手県で約９０戸が停電していると明らかにした。

ＪＲ東日本によると、東北新幹線は地震発生直後から、東京―新青森間の上下線で運転を見合わせた。東京―仙台間は午前９時半に本数を減らして運転を再開。仙台―新青森間は午後１時頃に再開する見通し。

原子力規制庁によると、日本原燃の六ヶ所再処理工場（青森県）、東北電力の東通原子力発電所（同）と女川原発（宮城県）、北海道電力泊原発（北海道）、東京電力福島第一原発（福島県）では異常は確認されていない。

国内で震度６強以上を観測したのは、昨年１２月の青森県東方沖を震源とする最大震度６強の地震以来。

各地の主な震度は以下の通り。

▽震度６弱 青森県八戸市

▽震度５強 青森県三戸町、盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、普代村、軽米町

▽震度５弱 青森県三沢市、野辺地町、岩手県久慈市、滝沢市、宮城県登米市など