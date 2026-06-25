【ダラス（米テキサス州）＝星聡】「これまで一戦一戦勝利を目指して戦ってきた。次も勝利を目指して戦う」。

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグＦ組最終節のスウェーデン戦を翌日に控えた２４日、森保監督は記者会見で順位を意識した戦いを否定し、一戦必勝の姿勢を強調した。

日本は勝ち点４で２位につけ、勝つか引き分けなら２位以内が確定する。スウェーデンは今大会、チュニジアとの初戦を５―１で快勝したものの、第２戦はオランダに１―５で敗れ、勝ち点３の３位。森保監督は「世界的に素晴らしいストライカーがいる。そんなに甘い戦いにはならない」と警戒した。

２４日、１位突破ならモロッコ、２位ならブラジルと対戦することが決まった。どちらも世界ランク１桁の強豪だが、指揮官は「どこと当たっても自分たち次第で互角に戦えて、勝つことも可能」と自信を見せる。

チームは２４日午前、ダラスの大学施設で戦術面などを最終確認した。１戦目はゴール、２戦目はアシストをマークしている中村（スタッド・ランス）は「展開によって引き分けを狙うことがあるかもしれないが、最初からそんな気持ちは一切ない。１位通過を狙いたい」と意気込んだ。