TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が24日、放送された。2週間密着企画「クイズともしげ」で、モグライダーのともしげ（43）の素性が明らかになった。

2週間密着VTR内では、ドッキリで芸人をあきらめると明かした後輩に200万円を貸そうとするシーンが登場する。ともしげは「親が太いっていうのもあるんだよね。養成所のお金も全部出してもらったし。家賃も払ってもらっていた時期もあるし」などと語っていた。VTR明けで、ともしげの相方、モグライダー芝大輔は「お父さんが社長で、もともとは」と明かした。

そして小学校時代のあだ名も判明。文集には「友繁良宣」（ともしげ・よしき）とあった。あだ名は「やしき」だった。実家が屋敷みたいに大きいからだという。

「クイズともしげ」の解答者はきしたかの高野正成、三四郎の小宮浩信、ウエストランド井口浩之、みなみかわ。クイズ進行はともしげの相方、モグライダー芝大輔。番組公式Xでは「モグライダーともしげを…2週間にわたり隠し撮りした映像や、家族・地元の取材から『ともしげクイズ』を作成！予測不能な男がみせる新たな一面とは！？」と告知していた。

モグライダーは2021年、2023年の2度、「M−1グランプリ」決勝を経験している。21年は8位、23年7位だった。