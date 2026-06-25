「うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」が新登場【ジョリーパスタ「冷製パスタフェア第2弾」】

パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、7月2日から「冷製パスタフェア第2弾」を開催する。

夏の定番“冷製カッペリーニ”から「うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」を新たにラインアップし、スタミナをつけたい夏にぴったりな“うなぎ”を使用した温製パスタ「炙りうなぎの和風パスタ」も販売する。

このほか、「“冷製カッペリーニ”たっぷり海老の明太子ソース」「冷製コーンスープ」「コーヒーグラニータ」を継続販売する。

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◆“冷製カッペリーニ”うにと贅沢海の幸のウニクリームソース

1,590円(税込1,749円)

濃厚なウニクリームソースのカッペリーニに、ミョウバン不使用のウ二やエビ、ムール貝、ホタテ、ずわい蟹のほぐし身をのせた。カイワレのピリッとした辛みがアクセントになっている。好みで別添えの西洋わさびや醤油をかけて、味わいの変化も楽しめる。

◆炙りうなぎの和風パスタ

1,290円(税込1,419円)

バターがほのかに香る醤油ベースのパスタに、うなぎの蒲焼や長ねぎを合わせ、炙りうなぎや甘辛い蒲焼のタレをトッピングした温製パスタ。香ばしくふっくらとしたうなぎの奥深い味わいが食欲をそそる。トッピングの大葉やみょうがの爽やかな風味や、シャキシャキとした食感がアクセントになっている。好みでレモンを搾ったり別添えの山椒をかけたりして、より豊かな風味を楽しめる。

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〈好評につき継続販売中の商品〉

◆“冷製カッペリーニ”たっぷり海老の明太子ソース

1,190円(税込1,309円)

◆冷製コーンスープ

350円(税込385円)

◆コーヒーグラニータ

290円(税込319円)

※いずれも全322店舗で販売予定。