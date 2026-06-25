「今日好き」代田萌花、美脚際立つショーパンコーデでディズニー満喫「ミニーちゃんみたいで可愛い」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/06/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が6月23日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのショートパンツ姿を公開した。
【写真】「今日好き」16歳ギャルJK「ミニーちゃんみたいで可愛い」ディズニでの美脚際立つコーデ
代田は「急遽ディズニープレゼントしてくれた ほんまに幸せすぎたひなたありがとう」と田中陽菜と東京ディズニーリゾートに行ったことを報告。ミニーマウスのカチューシャをつけたヘソ出しのショートトップスと黒白ドットのショートパンツのコーディネートで、スラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「洋服がミニーちゃんみたいで可愛い」「スタイル抜群」「ビジュ最強」「仲良しで楽しそう」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」16歳ギャルJK「ミニーちゃんみたいで可愛い」ディズニでの美脚際立つコーデ
◆代田萌花、ショーパンディズニーコーデ公開
代田は「急遽ディズニープレゼントしてくれた ほんまに幸せすぎたひなたありがとう」と田中陽菜と東京ディズニーリゾートに行ったことを報告。ミニーマウスのカチューシャをつけたヘソ出しのショートトップスと黒白ドットのショートパンツのコーディネートで、スラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆代田萌花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「洋服がミニーちゃんみたいで可愛い」「スタイル抜群」「ビジュ最強」「仲良しで楽しそう」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
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