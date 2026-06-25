【フレームアームズ・ガール セカンドジャイヴ】 11月 発売予定 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール セカンドジャイヴ」を11月に発売する。価格は9,900円。

本製品は、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「フレームアームズ・ガール」より、疾走する白き狼「セカンドジャイヴ」をプラモデルで表現したもの。原型師・堀克彦氏のデザインによるフレームアームズを、イラストレーター・駒都えーじ氏が美少女化したイラストをもとに立体化している。

キャラクター部分を新規造形。立体的な前髪とポニーテール、胸の造形が特徴で、塗装済みの顔パーツ「通常顔」「にやり顔」「びっくり顔」の3種が付属している。

スキンカラーは色白カラーとなり、ホワイトを基調としたカラーリング変更により、機体イメージを一新している。

専用装備として、「ブレードガン」「マルチキャノン」「スラッブハンガー」が新規造形で付属。ブレードガンは本体からグリップ部が分離し、マチェット（剣）として使用できる。マルチキャノンは砲身部の変形により、「ライフル」「ブレード」「キャノン」の三形態を選択可能。ブレードの刀身部はクリアーパーツを使用している。スラッブハンガーは分割展開ギミックが追加され様々な箇所に接続可能で、遊びの幅を増やしている。

バイクが変形し、身体に装着することで武装状態となり、バイク状態では「スラッブハンガー」に多数の武器を懸架して、より攻撃的なスタイルにする事もできる。バイク状態の大径タイヤ、武装状態での小径タイヤが付属しており、小径タイヤでもバイク状態に変形できるほか、バイクは差し替え展開式のスタンドで駐車状態にできる。

武装状態、大径・小径タイヤそれぞれのバイク状態に対応する丸型ベースが付属するほか、PVC製手首が左右それぞれ5種付属する。瞳のデカールも付属している。

PVC製の手首のため、既存M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズ等の武装を持つ事ができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「フレームアームズ・ガール セカンドジャイヴ」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm 素材：PS、PE、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。