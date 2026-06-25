【大人のバレエ体験レポート】バレエの所作で、美しく伸びやかな姿勢をゲット

現代人こそ意識すべき、“呼吸”と“体幹”。自宅での地道なトレーニングにも精を出しつつ、時にはプロの理論やそれに基づいたサービスを受けて、知識も体もさらにアップデートさせたいもの。古くから良さは伝わっているけれど、意外と未体験のユニークなウェルネス施設は多数。リアルな体験レポとともに、その魅力をお届け！

初心者こそ楽しめる、姿勢も気分も整うバレエ

バレエというとハードルが高いイメージがあったものの、近年は大人になって初挑戦する人が増えているそう。

「先生が動作を実践しながら意識すべきポイントを丁寧に教えてくれました。意外だったのが、体幹だけでなく呼吸も意識できること。吸って吐いてを繰り返す穏やかな呼吸と、先生のポジティブな声かけで気分もハッピーに。生徒さんたちも優しい雰囲気で、バレエは姿勢や体幹だけでなく心にも余裕をもたらしてくれるのかも!?」（編集F）

体験したのは…

編集F

情報やタスクに追われながら仕事をこなす日々。初体験のバレエでは、体を伸ばすことの気持ちよさを実感！

DATA

チャコット代官山本店

東京都渋谷区代官山町14-18 TEL. 03-5784-1363（受付9:30〜20:00、日曜〜19:00） 無休 バレエ入門（初回体験レッスン）80分 \2,200