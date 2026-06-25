【RPZ-14 サラマンダーF2】 11月 発売予定 価格：32,780円 コトブキヤショップ限定商品

コトブキヤは、プラモデル「RPZ-14 サラマンダーF2」を11月に発売する。価格は32,780円。コトブキヤショップ限定商品となる。

本製品は、「ゾイド -ZOIDS-」シリーズより、共和国空軍の対暗黒軍用戦闘機械獣「サラマンダーF2“ファイティングファルコン”」を、同社のプラモデルシリーズ「HMM（HIGHEND MASTER MODEL）」で商品化したもの。

最大の特徴である「ファルコンウイング」や一部パーツは新規カラーのゴールドメッキ仕様となっているほか、パイロットフィギュアもゴールドメッキの物が2体付属する。

頭部、背部コックピットのキャノピーが開閉、ゴールドメッキ仕様の一般パイロットフィギュアが付属し搭乗させることができる。

クリアーパーツは新規カラーの「ブルー」に加え、「無色クリアー」も付属するため、好みのクリアーカラーで塗装することができる。

胴体に内蔵されたゾイドコア部分の着脱が可能なほか、各武装、頭部レーダーが独立可動する。

足の爪は各指に加えかかと部分が大きく可動し、猛禽類のようなポージングができる。

5mm穴を装備した腹部差し替えパーツが付属しており、フライングベース・ネオ（別売）に対応しアクションポーズを取らせた状態でディスプレイできる。

ゴジュラスキャノン（別売）装備用のアタッチメントが付属しており、背部パーツの差し替えで幻の強化形態を楽しむことができる。

各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが付属し、好みで貼り付けることで精密に仕上げることができる。

「RPZ-14 サラマンダーF2」

仕様：プラモデル スケール：1/72スケール サイズ：全高 約310mm、全幅 約610mm 素材：PS、PE、ABS、PVC

(C) ＴＯＭＹ

ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。