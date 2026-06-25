福岡管区気象台によりますと25日午前11時時点で、福岡県や佐賀県では25日の雨の峠を越えたとみられますが、これまでの雨で地盤が緩んでいることから土砂災害への厳重な警戒が必要です。



福岡県や佐賀県では断続的に雨が降っていて、25日午前10時半の時点で22日の降り始めからの雨量は佐賀県太良町で492ミリ、佐賀県嬉野市で433ミリ、福岡県うきは市で411ミリなど各地で400ミリを超えています。





■山本竜誠記者「西鉄東甘木駅に続く道路では すっかり冠水してしまっています」道路の冠水は福岡県・佐賀県の各地で確認されています。雨による人的被害の情報はこれまでに入っていません。住宅地のそばを流れる福岡県久留米市の陣屋川では水位の上昇を受けて、市から要請を受けた国土交通省のポンプ車が25日午前6時ごろから排水作業を行っています。佐賀県武雄市の六角川でも25日午前4時ごろからポンプ車による排水作業が行われています。気象台は25日午前11時時点で福岡県の大牟田市・みやま市、佐賀県の武雄市・嬉野市・有田町・太良町にレベル4の土砂災害危険警報を発表しています。また25日に1時間に降る雨の量は福岡県と佐賀県の多いところで、20ミリから30ミリと予想されていて、局地的に落雷や竜巻などが発生する恐れがあります。気象台は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。