台風や梅雨前線の影響で27日(土)にかけて沖縄や奄美、九州から関東で大雨となるでしょう。沖縄や奄美では猛烈な風が吹く恐れがあります。28日(日)以降は本州付近では晴れる日が多いですが、7月1日(水)から4日(土)は広く雨が降るでしょう。関東から西では5日(日)以降は厳しい暑さが続きそうです。

ダブル台風と梅雨前線で27日にかけて災害級の大雨の恐れ

台風7号は26日(金)にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美に接近し、その後、27日(土)には九州から関東に接近する見込みです。台風8号は日本の南を北上し、27日(土)には熱帯低気圧に変わるでしょう。低気圧には変わりますが、活発な雨雲が27日(土)に東海や関東に流れ込む見込みです。また西日本から東日本に延びる梅雨前線の活動が活発な状態が続きそうです。





沖縄や奄美は26日(金)は飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。26日(金)にかけて台風本体の雨雲がかかり、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。九州から関東は台風接近前から断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるでしょう。27日(土)は台風本体の活発な雨雲がかかり、さらに雨量が増えそうです。風も強まり、荒れた天気となるでしょう。交通機関への影響にも注意が必要です。東北や北海道でも雨が降りそうです。地震で揺れの強かった地域では少しの雨でも土砂災害に警戒が必要です。28日(日)以降は九州から北海道では晴れる所が多くなるでしょう。7月1日(水)から2日(木)は前線や低気圧が近づき、九州から近畿で次第に雨が降りそうです。沖縄は30日(火)頃まで曇りや雨で、梅雨明けはもう少し先となるでしょう。

3日〜4日は広く雨 5日以降は関東以西で真夏日続く

3日(金)から4日(土)にかけても前線や低気圧の影響で九州から東北で広く雨が降るでしょう。5日(日)は九州から東海では晴れる日が多くなりそうです。関東では晴れ間の出る日もありますが、たびたび雨が降るでしょう。東北や北海道は雲が広がりやすく、雨の降る日がありそうです。沖縄は夏空が広がる見込みです。



最高気温は那覇では33℃くらいで蒸し暑いでしょう。福岡は4日(土)から、大阪や名古屋、東京都心も5日(日)から真夏日(最高気温30℃以上)が続く見込みです。厳しい暑さとなりますので、熱中症に注意が必要です。