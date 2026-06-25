お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が、24日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」で共演中のタレント・小倉優子（42）の衝撃行動を“暴露”した。

この日ともにゲスト出演した小倉について「一番ヤバい。劇的なポンコツ」と焚きつけた吉村。「（小倉は）頭が良く見られたいんですよ」と切り出し、「ヒルナンデスのクイズだよ？そんなにガチでやんなくていいじゃん。この人、カンニングするんだよ」と暴露した。

これに小倉は「違う違う違う…」と大慌て。吉村は「（解答が）外れてワーッでいいじゃん。じゃなくてこっそりトイレに行ってカンニングしたり。ヤバいでしょ？」と話した。

すると小倉は「そのカンニングがバレちゃって」と回想。「南原（清隆）さんに“もう絶対やっちゃダメだよ”って言われてからは本当にやってない」と説明すると、MCの「かまいたち」濱家隆一は「ホンマにしてたんや、じゃあ」とビックリ。相方・山内健司は「タチの悪いほうのバカですね。笑えないほう」とドン引きしてみせた。

そして濱家が「類似タレントは誰になるんですか？ゆうこりんは」と質問すると、吉村が「（安田大サーカスの）クロちゃん。女クロちゃん」と笑わせた。小倉は「そうだ、私はクロちゃんをやればいいんだと思って」と納得の表情だったが、濱家は「やらなくていい」と制止しつつ、「もう1回爆発的に売れるでしょうけどね」と、その例えに感心した。

しかしその後、人気クイズバラエティー番組「クイズ！ヘキサゴン」の話題になり、濱家が「ゆうこりんも、その当時はおバカキャラでしたよね」と話を向けると、小倉は「私は“不思議キャラ”でした」とキッパリ。吉村は「プライドも高いから。付け加えるのを忘れてた、プライドも高いから！」と笑いを誘っていた。