阪神タイガース、活動休止発表の岡崎体育の回復願う「一日も早いご回復を」
プロ野球・阪神タイガースの公式Xが25日更新され、24日に活動休止を発表したシンガー・ソングライターの岡崎体育（36）の回復を願った。
【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時
投稿では「この度、7/20(月・祝)に開催を予定しております『#ウル虎の夏2026』にゲスト出演を予定しておりました 岡崎体育 さんにつきまして、心身の体調不良による当面の活動休止が発表されたことを受け、本イベントへの出演が中止となりましたのでお知らせいたします」と伝えた。
続けて「何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、岡崎体育さんの一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます」と岡崎の回復を願った。
岡崎は24日、公式サイトで「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と報告していた。
【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時
投稿では「この度、7/20(月・祝)に開催を予定しております『#ウル虎の夏2026』にゲスト出演を予定しておりました 岡崎体育 さんにつきまして、心身の体調不良による当面の活動休止が発表されたことを受け、本イベントへの出演が中止となりましたのでお知らせいたします」と伝えた。
続けて「何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、岡崎体育さんの一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます」と岡崎の回復を願った。
岡崎は24日、公式サイトで「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と報告していた。