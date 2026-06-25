群馬県高崎市のコインパーキングで女性が殺害されました。捜査が始まって1時間後、事件現場からおよそ30キロ離れた埼玉県深谷市で事故死した男が運転していたのは、殺害された女性の車でした。警察は、殺人容疑で男の自宅を家宅捜索しています。

【写真で見る】埼玉県で男が事故死 車内がむき出しになるほど潰れた車

群馬・高崎女性（28）殺害 1時間後に埼玉で事故 関連は？

群馬県の高崎駅から約500m離れた住宅街にあるコインパーキングで、24日午前3時ごろ、ひとつの事件が起きました。

110番通報

「駐車場に女性が倒れている」

警察官が駆けつけると、駐車場のすぐ近くに住む吉田千夏さん（28）が血を流し、仰向けで倒れていて、その後、死亡が確認されました。

吉田さんの首には、刺し傷や切り傷が複数あり、そばには血の付いた刃渡り十数センチのナイフのようなものが落ちていたということです。

警察は、殺人事件として捜査を開始。すると、事件から1時間後、殺害現場から約30キロ離れた埼玉県・深谷市で…

記者

「周辺に畑が広がる見通しのいい道路で事故は起きました。かなりスピードが出ていたのか、車は大破していて原形をとどめていません」

男が乗っていた車は殺害された女性の車だと判明

車内がむき出しになるほど潰れた車。電柱にぶつかったとみられます。

この事故で、運転していた群馬県玉村町に住む34歳の会社員の男が死亡しました。

防犯カメラの映像には、猛スピードで電柱に衝突したとみられる様子が映っています。

異なる場所、異なる時間に起きた「事件」と「事故」。

しかし、その後の調べで、事故を起こした車が殺害された吉田さんの車だということが判明したのです。

なぜ男が吉田さんの車を運転していたのでしょうか。そして、2人の関係性や殺人事件との関連は？

実は、事件当時、吉田さんの知人とみられる人物から、こんな通報が入っていました。

吉田さんの“知人”

「駐車場で知り合いの女性が知人の男性と揉めている」

また、「男女の声を聞いた」という近隣住民も…

殺害現場には男の車が…殺人容疑で男の自宅を捜索

近隣住民

「（女性の）『キャーッ誰か』『誰か助けて』みたいな」

「（女性の）悲鳴が聞こえて、男が何かブツブツ言っているのが聞こえて、車が去ったような音があり、静かになった」

警察には、「黒色の乗用車が現場から逃走した」という目撃情報が寄せられていて、急いで逃げたのでしょうか、駐車場の出入口の遮断機が折られていました。

一方で、捜査関係者によると、駐車場内には深谷市で事故を起こし、死亡した男のものとみられる車が残されていました。

つまり、吉田さんの殺害現場の駐車場には、男のものとみられる車が残されていて、その男が吉田さんの車を運転し、深谷市で事故を起こしたとみられるのです。

そして24日夜、警察は、殺人容疑で男の自宅を家宅捜索しました。

今のところ、2人の関係性についてはわかっていないということですが、警察は男と事件との関連を調べています。