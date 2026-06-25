7人組アイドルグループ「Honey Devil」が24日、全国ツアーの最終公演「Road to Zepp Shinjuku Honey Trap Travel Tour 〜恋でも、推しでも、もう抜け出せない〜」を東京・Zepp Shinjukuで開催した。

「大人の青春は甘くて苦い、あなたの心にイタズラしちゃう7人組アイドルグループ」をコンセプトに活動するアイドルグループ。メンバーは井上唯、亀尾日菜子、小山涼香、鈴木南帆、日浦菜緒、藤原遼、渋谷奏和の7人で構成。俳優・モデル・タレントなど幅広いジャンルのマネジメントを手掛ける株式会社Viivoが展開するアイドルプロジェクトのフラッグシップグループとして活動している。

今年2月より東京・名古屋・大阪・福岡を巡るツアー「Road to Zepp Shinjuku Honey Trap Travel Tour 〜恋でも、推しでも、もう抜け出せない〜」を開催。各地でファンとの絆を深めながら駆け抜けてきたツアーの集大成として、グループ史上最大規模となる同所で最終公演を迎えた。

ライブでは、デビューから積み重ねてきたHoneyDevilの楽曲を余すことなく披露。甘く切ない青春感と、時に激しく心を揺さぶるビターな世界観を表現した幅広いオリジナル楽曲の数々で、会場を埋め尽くしたファンを魅了した。

また、豪華な舞台セットや大型映像演出、楽曲ごとに表情を変える照明演出も相まって、終始見応えのある熱量あふれるステージを展開。ツアーファイナルにふさわしい特別な一夜となった。

グループ史上最大規模の会場となったZepp Shinjukuでの単独公演。メンバーにとっても大きな挑戦となった本公演は、開催までの道のりで大きなプレッシャーと向き合いながら準備を重ねてきた。

会場には涙を流しながらステージを見つめるファンの姿も見られた。メンバーとファンがともに歩んできた時間の重みを感じさせる光景は、この日ならではの感動的なワンシーンとして深く印象に残った。

公演中には、新衣装とともに新曲「共鳴シンフォニア」をサプライズ披露。初披露とは思えないほど会場の熱気は高まり、観客からは大きな歓声が送られた。「共鳴シンフォニア」は、作詞をSHIN・tayuta・YU−JIN、作曲をYU−JIN、編曲をSHIN・YU−JINが手掛けた最新ナンバー。HoneyDevilの持つエモーショナルな世界観と力強いメッセージ性を兼ね備えた楽曲となっており、ツアーファイナルの舞台を彩るサプライズとして大きなインパクトを残した。

ライブ終盤には今後の活動に関する発表も行われた。新曲「共鳴シンフォニア」が25日0時より各音楽配信サービスにて配信リリースされることが決定。ライブで初めて楽曲に触れたファンが、その感動の余韻をすぐにサブスクリプションサービスで楽しめる形となる。

さらに、デビュー日である9月2日に3周年記念ワンマンライブをSpotify O−WESTにて開催することを発表。突然の発表に会場からは歓喜の声が上がり、メンバーとファンがともに新たな目標へ向かう瞬間となった。

ライブ終盤のMCでは、9月2日に開催される3周年記念ワンマンライブへ向けてさらなる飛躍を誓ったメンバーたち。3周年記念ワンマンライブのチケット情報や公演詳細については後日発表される。