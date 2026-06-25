本州には台風7号と8号のダブル台風が接近する見込みです。

沖縄地方はまもなく台風7号の暴風域に入るおそれがあります。

それでは、沖縄・宮古島市から中継です。

25日午前6時過ぎに暴風警報が発表された宮古島市です。

先ほどから雨が降り出していて風もだんだん強くなっている様に感じます。

暴風警報の発表に伴い市内の幼稚園や小中高校、特別支援学校は臨時休校しているほか宮古島と周辺の離島をつなぐ3カ所の橋も通行止めとなっています。

宮古島は25日昼過ぎに暴風域に入る見通しで予想される最大瞬間風速は35メートル、波の高さは7メートルとなっています。

台風の最接近は25日の夕方から夜のはじめ頃の見込みで宮古島市は災害警戒本部を設置して情報収集を行うとともに市内5カ所に避難所を開設しています。

一方ダブル台風に警戒が必要です。

台風7号は沖縄の南を進んでいてまもなく宮古島が暴風域に入る見通しです。

27日にかけて九州から関東を直撃するおそれがあります。

また台風8号は熱帯低気圧に変わりますが台風7号に吸収され週末、関東や東海に大雨をもたらすおそれがあります。