主食、主菜、副菜を順にバランスよく食べる"三角食べ"。今、SNS上でそんな三角食べを披露するワンちゃんが大きな注目を集めている。最初にドライフードを一口、お次は隣の皿のキュウリの千切りを食べたかと思ったらまたドライフードを少し食べ、その後はウエットフード…という具合に3皿のご飯を交互に食べていくこのワンちゃん。



【動画】バランスよく見事な「三角食べ」をする犬さん

「大好きな『キュウリ』を置いたら 先に食べてしまうのか・・・」と実験の模様を紹介した飼い主さん（@komachiaya_）。SNSユーザーたちからは



「見事な三角食べ 。最後にデザートで締めましたね。こまちゃん、好きなものは取っておくタイプなんですね。今日はおかずがおいしかった模様」

「大好きな物は最後まで残すタイプの転生犬ですね」

「これちゃんとおいしく食べれるよう考えてるね。キュウリは最後でお口スッキリだよ。食べ始めは野菜からとかさ、すごい」



など数々の驚きの声が寄せられている。



飼い主さんに話を聞いた。



ーーワンちゃんのプロフィールをお聞かせください。



飼い主：6歳のメスで名前はこまちと言います。ママ命で甘えん坊だけど、べったりされるのは嫌いのようです。



ーーこの実験をされた経緯は？



飼い主：普段から二角食べはできていたので、もしかして三角食べもできるんじゃないかと思いチャレンジしました。



結果、しっかり三角食べになっていたと思います。大好きなキュウリは先に全部食べてしまうだろうと予想していたのに、驚きの結果になったことが面白かったです。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



飼い主：正直ここまでの反響があるとは思ってなくてびっくりしました。たくさんの人に「えらい」「すごい」と褒めていただいて飼い主としてとてもうれしく思っています。



◇ ◇



読者のみなさんの周囲には三角食べをするワンちゃんはいるだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）