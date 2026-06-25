「でかすぎないか？」マクドナルド、“渾身の広告”に反響「美人さんになった」「ポテトと顔の大きさ一緒？」
マクドナルド公式X（旧Twitter）は6月24日、投稿を更新。フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんが出演する広告を公開しました。
【動画】本田紗来の笑顔がかわいいマクドナルドCM
コメントでは「なんかポテトでかすぎないか？」「可愛すぎて紗来ちゃんにしか目がいかん」「こんなにお姉さんになったんじゃなぁ」「美人さんになったなぁ」「めっちゃ可愛い！ めっちゃ食べたい！」「ポテトと顔の大きさ一緒？」「シンプルかつ可愛すぎるー！！」などの声が寄せられています。
ファンからは「僕もいくわ」「あ、そうか、京都出身やからマクドって言うんか」「姉妹愛素敵すぎるw」など、さまざまな声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)
【動画】本田紗来の笑顔がかわいいマクドナルドCM
本田紗来がCMに初登場同アカウントは「マクドナルド、渾身の広告。出演：本田紗来」とつづり、CM動画を投稿しました。マックフライポテトのM・Lサイズが期間限定で250円になるキャンペーンを紹介するもので、本田さんがマックフライポテトを手にする姿が収められています。250円にちなんで“ニコッ”とほほ笑む演出も印象的。キャンペーンは6月23日〜7月4日まで実施されます。
姉妹愛にほっこり姉でフィギュアスケート選手の本田望結さんも、この投稿に反応しました。望結さんは引用リポストで「マクドナルド さんへ 妹を起用していただき、ありがとうございます。渾身のニコッが見られて、姉は幸せです。 今から、マクド、行ってきます」とコメント。妹の活躍を喜ぶ様子を見せています。
ファンからは「僕もいくわ」「あ、そうか、京都出身やからマクドって言うんか」「姉妹愛素敵すぎるw」など、さまざまな声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)