意外と止まる！ 空欄に共通するひらがな2文字、何秒で解ける？ ヒントは南米の飲み物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物事に狂いが生じてしまうこと、異国の伝統的な飲み物、そして持ち歩く文房具という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□がい
ま□□ゃ
□□ょう
ヒント：段取りや進め方がうまくいかず、計画に狂いやミスが生じる現象。南米の豊かな自然で育まれ、独特の風味を持つ伝統的な飲料。そして、スケジュールを書き留めて、いつもポケットや鞄に入れておく小さな冊子を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てち」を入れると、次のようになります。
てちがい（手違い）
まてちゃ（マテ茶）
てちょう（手帳）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、誰もが経験しうる計画の狂いから、伝統的な嗜好品、さらにはタスクを支える便利なツールまでを網羅しました。2つの共通する音が、全く異なる性質を持つ言葉たちをつなぎ合わせている面白さを実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物事に狂いが生じてしまうこと、異国の伝統的な飲み物、そして持ち歩く文房具という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□がい
ま□□ゃ
□□ょう
ヒント：段取りや進め方がうまくいかず、計画に狂いやミスが生じる現象。南米の豊かな自然で育まれ、独特の風味を持つ伝統的な飲料。そして、スケジュールを書き留めて、いつもポケットや鞄に入れておく小さな冊子を思い浮かべてみてください。
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正解：てち正解は「てち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てち」を入れると、次のようになります。
てちがい（手違い）
まてちゃ（マテ茶）
てちょう（手帳）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、誰もが経験しうる計画の狂いから、伝統的な嗜好品、さらにはタスクを支える便利なツールまでを網羅しました。2つの共通する音が、全く異なる性質を持つ言葉たちをつなぎ合わせている面白さを実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)