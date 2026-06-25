【Ｗ杯Ｃ組・最終順位】共に勝点７。得失点差でブラジルが１位、モロッコが２位。スコットランドが３位で、ハイチが最下位
北中米ワールドカップで現地６月24日に、グループＣ最終節の２試合が行なわれた。
スコットランド対ブラジルは、ブラジルが３−０の完勝。モロッコ対ハイチは、モロッコが４−２で逆転勝利を収めた。
これで最終順位が確定。勝点７でブラジルとモロッコが並び、得失点差で上回るブラジルが１位、モロッコが２位。勝点３のスコットランドが３位、勝点ゼロのハイチが最下位だ。
グループＣの結果
▼第１節
ブラジル １−１ モロッコ
スコットランド １−０ ハイチ
▼第２節
モロッコ １−０ スコットランド
ブラジル ３−０ ハイチ
▼第３節
ブラジル ３−０ スコットランド
モロッコ ４−２ ハイチ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スコットランド対ブラジルは、ブラジルが３−０の完勝。モロッコ対ハイチは、モロッコが４−２で逆転勝利を収めた。
これで最終順位が確定。勝点７でブラジルとモロッコが並び、得失点差で上回るブラジルが１位、モロッコが２位。勝点３のスコットランドが３位、勝点ゼロのハイチが最下位だ。
グループＣの結果
▼第１節
ブラジル １−１ モロッコ
スコットランド １−０ ハイチ
▼第２節
モロッコ １−０ スコットランド
ブラジル ３−０ ハイチ
▼第３節
ブラジル ３−０ スコットランド
モロッコ ４−２ ハイチ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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