グループＣの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月24日に、グループＣ最終節の２試合が行なわれた。

　スコットランド対ブラジルは、ブラジルが３−０の完勝。モロッコ対ハイチは、モロッコが４−２で逆転勝利を収めた。

　これで最終順位が確定。勝点７でブラジルとモロッコが並び、得失点差で上回るブラジルが１位、モロッコが２位。勝点３のスコットランドが３位、勝点ゼロのハイチが最下位だ。
 
グループＣの結果
▼第１節
ブラジル １−１ モロッコ
スコットランド １−０ ハイチ

▼第２節
モロッコ １−０ スコットランド
ブラジル ３−０ ハイチ

▼第３節
ブラジル ３−０ スコットランド
モロッコ ４−２ ハイチ

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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